As bolsas europeias estão a negociar com sinal verde, depois de também os EUA terem admitido avançar com estímulos à economia, na forma de mais cortes de impostos. Os juros avançam na Zona Euro, com exceção de Itália, e o petróleo segue em alta ligeira.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,61% para 4.850,29 pontos

Stoxx 600 ganha 0,51% para 373,18 pontos

Nikkei desvalorizou 0,28% para 20.618,57 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 2,4 pontos para 0,137%

Euro recua 0,05% para 1,1094 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,50% para 60,33 dólares o barril

Bolsas europeias em alta

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, 21 de agosto, numa altura em que os investidores aguardam pela divulgação das minutas da última reunião da Fed – que resultou na primeira descida dos juros nos Estados Unidos em mais de uma década e pelo discurso de Jerome Powell, no Fórum de Jackson Hole, no final da semana.

A contribuir para o otimismo está a notícia de que o presidente italiano Sergio Mattarella tentará dar tempo aos partidos para formarem um novo governo, depois da demissão de Giuseppe Conte, evitando a realização de novas eleições, e a sugestão do presidente dos Estados Unidos de que poderá avançar com novos cortes de impostos para estimular o crescimento.



O governo dos Estados Unidos junta-se, assim, a outras grandes economias, como a Alemanha e a China, que nos últimos dias admitiram avançar com medidas excecionais para travarem a desaceleração e evitarem a recessão económica.