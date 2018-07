As bolsas europeias estão a subir, em antecipação à apresentação de resultados do segundo trimestre. Isto num dia em que a Alemanha publicou mais um indicador que aponta para que a maior economia europeia esteja a reforçar o seu crescimento.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,37% para 5.620,60 pontos

Stoxx 600 avança 0,53% para 384,39 pontos

Nikkei valorizou 1,21% para 22.052,18 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal aumenta 2,8 pontos base para 1,832%

Euro sobe 0,09% para 1,1757 dólares

Petróleo sobe 0,56% para 77,54 dólares por barril, em Londres

Bolsas sobem antes de arrancar época de resultados

As bolsas europeias seguem em alta, à boleia da expectativa em torno dos resultados do segundo trimestre do ano, cujo tiro de partida será dado pelos bancos americanos JPMorgan e Citigroup, nos EUA. Os investidores estão assim a colocar em segundo plano as tensões relacionadas com a guerra comercial.

O Stoxx 600 está a subir 0,53%, numa altura em que a generalidade dos índices bolsistas segue em terreno positivo, com ganhos inferiores a 0,5%.

E o PSI-20 não é excepção, seguindo com uma valorização de 0,37%, numa sessão em que a Galp Energia se destaca, depois de ter anunciado que foi dado mais um passo para a exploração de gás em Moçambique.



Dados económicos impulsionam juros

Foi divulgado mais um indicador económico positivo para a Alemanha: a produção industrial do país aumentou mais do que o esperado. Este é mais um indicador que sugere que a maior economia europeia está a acelerar o seu ritmo de crescimento. Esta perspectiva eleva a especulação em torno da expansão económica na Zona Euro e, consequentemente, a política monetária que poderá ser posta em marcha pelo Banco Central Europeu (BCE). A expectativa de que a autoridade monetária possa antecipar o início da subida de juros na Zona Euro acaba por ditar o aumento dos juros associados às dívidas dos países europeus.

A taxa de juro associada à dívida a 10 anos de Portugal está a subir 2,8 pontos base para 1,832%, enquanto a bund está a avançar 1,1 pontos base para 0,303%, o que está a elevar o prémio de risco da dívida nacional para mais de 150 pontos.



Euro sobe animado pelo BCE

Ainda que a expectativa continue a apontar a subida de juros na Zona Euro apenas para 2019, os investidores estão a elevar a moeda única da região, para reflectir precisamente o aumento da especulação em torno do BCE. Este contexto está a elevar o euro em 0,09% para 1,1757 dólares.

Petróleo sobe e mantém-se acima dos 77 dólares

Os preços do petróleo estão a subir, a reflectir o alerta deixado pelo presidente da Saudi Aramco, Amin Nasser, de que a indústria poderá sofrer uma quebra de fornecimento, uma vez que os investimentos que estão a ser feitos na produção podem não ser suficientes para responder à procura. O Brent, negociado em Londres e usado como valor de referência para Portugal, está a subir 0,56% para 77,54 dólares por barril.

Cobre sobe mais de 2% com acalmia na guerra comercial

O cobre está a liderar a recuperação entre os metais, que têm sido afectados sobretudo pelo escalar da guerra comercial. O preço do cobre está a subir mais de 2% para 6.424 dólares a tonelada, depois de na sexta-feira ter tocado no valor mais baixo desde Julho.