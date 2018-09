Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,31% para os 5.389,82 pontos

Stoxx 600 sobe 0,19% para os 380,68 pontos

Nikkei fechou com uma subida de 0,01% para os 23.674,93 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,3 pontos base para 1,878%

Euro sobe 0,24% para 1,1701 dólares

Petróleo valoriza 0,06% para 79,45 dólares por barril

Bolsas europeias com maior ciclo de ganhos desde Julho

O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a subir 0,19% para os 380,68 pontos, acumulando cinco sessões consecutivas de ganhos. Este é o maior ciclo de subidas do índice desde Julho, colocando-o em máximos de duas semanas.

A puxar pelas bolsas europeias está o sector da banca, que tinha impulsionado Wall Street ontem. O Commerzbank segue a valorizar 2,18% e o Credit Suisse está a subir 1,85%. Também no PSI-20 uma das cotadas que mais sobe é o Banco Comercial Português. As acções do BCP valorizam 0,79% para os 25,54 cêntimos.

As cotadas das matérias-primas - mais permeáveis à guerra comercial - também estão a subir com a atitude mais branda dos EUA e da China. As tarifas dos dois países ficaram aquém do esperado, o que evitou grandes variações nos mercados. Além disso, esta madrugada a China anunciou que vai baixar a média das tarifas que impõe às importações com origem na maioria dos seus parceiros comerciais no próximo mês.

Em Lisboa, a bolsa segue a tendência positiva da Europa. O PSI-20 avança 0,31% para os 5.389,82 pontos com a maior parte das cotadas a negociar em alta. A bolsa nacional está a negociar em máximos de duas semanas, acumulando quatro sessões consecutivas de subidas.

Juros continuam em queda na Europa

As taxas de juro implícitas na dívida nacional estão a descer, a acompanhar a evolução que impera entre os restantes países europeus. A taxa de juro implícita na dívida portuguesa a 10 anos está a descer 1,3 pontos base para 1,878%, já a taxa alemã está a recuar 0,02 pontos para 0,485%.

Itália continua a registar oscilações acentuadas, devido à incerteza que paira sobre a política orçamental do país. Esta quinta-feira, o "yield" a 10 anos de Itália está a ceder 3,1 pontos para 2,820%, depois de ontem ter subido mais de 6 pontos.

Dólar cai com alívio de tensão comercial

A moeda americana tem beneficiado de um estatuto de refúgio nos últimos tempos, devido aos receios de uma guerra comercial. A redução destes receios acaba por travar também este estatuto do dólar. E isto, numa altura em que se antecipa que a Reserva Federal (Fed) dos EUA vá anunciar uma nova subida do preço do dinheiro no país.

Todos os economistas consultados pela Reuters – um total de 113 - apontam para que na reunião da próxima semana seja anunciado um novo aumento de juros, que deverá colocar a taxa de referência no intervalo entre 2,25 e 2,50%.

Petróleo sobe com queda de reservas dos EUA

Os preços do petróleo estão a subir, aproximando-se cada vez mais dos 80 dólares por barril, em Londres, depois de ter sido revelada mais uma queda das reservas de matéria-prima dos EUA. Foi a quinta semana consecutiva e está a acontecer numa altura de sanções dos EUA ao Irão, o que por si só já é um factor de distúrbio do mercado, uma vez que deverá afectar o fornecimento de petróleo oriundo do Irão.

Ouro estável em torno dos 1.200 dólares

O ouro continua a registar oscilações muito ligeiras, numa altura em que os investidores ainda estão expectantes em relação às questões geopolíticas e à subida de juros nos EUA. Este metal precioso está a recuar 0,14% para 1.202,39 dólares por onça, numa altura em que os investidores estão a apostar em activos de maior risco.