As bolsas europeias estão a recuperar de mínimos de 2016, um dia depois de os Estados-membros terem entregado as respectivas propostas de Orçamento em Bruxelas. Os juros das principais praças aliviam e o petróleo move-se no mesmo sentido, aliviando dos recentes ganhos.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,02% para 4.995,66 pontos

Stoxx 600 ganha 0,38% para 360,67 pontos

Nikkei valorizou 1,25% para 22.549,24 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,7 pontos para 1,985%

Euro ganha 0,13% para os 1,1595 dólares

Petróleo em Londres recua 0,38% para os 80,47 dólares o barril

Bolsas europeias recuperam de mínimos de 2016

As bolsas europeias estão a negociar em alta ligeira esta terça-feira, 16 de Outubro, numa altura em que os investidores aguardam pela divulgação de resultados das empresas do terceiro trimestre, e por novos desenvolvimentos de uma série de eventos geopolíticos, como a disputa entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, depois do desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita, em Istambul.

Depois deter atingido ontem o valor mais baixo desde Dezembro de 2016, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,38% para 360,67 pontos.

As únicas excepções são o londrino Footsie, que recua 0,11%, e o português PSI-20, que cai 0,02% para 4.995,66 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia e pela Sonae. A petrolífera recua 1% para 15,415 euros enquanto a Sonae perde 3,57% para 81 cêntimos, depois de a JB Capital Markets ter revisto em baixa a recomendação das acções para "neutral".

Juros descem na Zona Euro

Os juros da dívida estão a descer na generalidade dos países do euro, com destaque para a Itália, onde o governo de coligação chegou ontem a um acordo sobre o Orçamento do Estado para 2019. A ‘yield’ associada às obrigações italianas a dez anos desce 6,0 pontos para 3,485%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a queda é de 0,9 pontos para 1,671%.

Em Portugal, os juros a dez anos recuam 1,7 pontos para 1,985%, e na Alemanha, pelo contrário, sobem 0,8 pontos para 0,511%.





Dólar derrotado pelo retalho

A "nota verde" segue uma trajectória descente influenciada pelos dados do sector do retalho, que sugerem que os consumidores estão relutantes em fazer despesa. Alguns analistas dizem que o dólar não se tem comportado como activo refúgio nos últimos tempos. O euro beneficia esta terça-feira e soma 0,13% para os 1,1595 dólares.





Tensões acalmam e petróleo desce

O barril de "ouro negro" está a desvalorizar 0,38% para os 80,47 dólares em Londres, após de duas sessões de ganhos. A matéria-prima alivia depois de a Arábia Saudita ter garantido que não teve um papel no desaparecimento do jornalista do Washington Post, abrindo caminho a um alívio nas tensões que têm feito tremer o mercado da matéria-prima.





Ouro brilha menos