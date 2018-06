As principais bolsas europeias estão a recuperar dos mínimos de mais de dois meses ontem registados pelo Stoxx 600. Os juros da dívida sobem com excepção da Grécia que beneficia da subida de rating decretada pelo S&P. Já o euro cai após tocar em máximos de quase duas semanas face ao dólar e o petróleo segue em alta.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,77% para 5.571,49 pontos

Stoxx 600 avança 0,18% para 377,84 pontos

Nikkei subiu 0,02% para 22.342,00 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 2,3 pontos base para 1,857%

Euro recua 0,07% para 1,1697 dólares

Petróleo valoriza 0,47% para 75,08 dólares por barril em Londres

Bolsas recuperam de maior queda desde Março

As principais praças europeias estão a negociar em alta na sessão desta terça-feira, 26 de Junho, recuperando da maior queda diária desde Março registada ontem. Assim, o índice de referência europeu Stoxx 600 sobe 0,18% para 377,84 pontos, isto depois de na última sessão ter tocado em mínimos de mais de dois meses.

O luso PSI-20 acompanha a tendência de ganhos ao somar 0,77% para 5.571,49 pontos para negociar em máximos de 15 de Junho, numa altura em que a EDP Renováveis soma 2,75% para 8,595 euros, o que acontece já depois de a francesa Engie ter negado estar a preparar uma oferta de compra à cotada liderada por Manso Neto.

A contribuir para a acalmia nos mercados europeus estão as declarações do conselheiro da Casa Branca para a área comercial que assegurou que as medidas proteccionistas que os Estados Unidos estão a preparar não têm o alcance nem o impacto que foi noticiado.

Grécia contraria tendência de subida dos juros

Os juros das dívidas soberanas dos países-membros da Zona Euro estão a subir de forma generalizada, sendo que a principal excepção são os títulos soberanos gregos que no prazo a 10 anos recuam pelo oitavo dia seguido (-2,7 pontos base para 4,103%), o que acontece depois de ontem a agência de notação financeira S&P ter aumentado em um nível a classificação atribuída à Grécia de "B" para "B+".

Em sentido inverso seguem as obrigações a 10 anos de Portugal cuja taxa de juro cresce 2,3 pontos base ara 1,857%. É o segundo dia de subidas dos juros da dívida lusa negociada no mercado secundário que está no nível mais alto desde 15 de Junho. Também a taxa de juro associada aos títulos transalpinos a 10 anos sobe 0,6 pontos base para 2,832%, estando assim em máximos de 14 de Junho.

Os juros da dívida pública espanhola com maturidade a 10 anos sobem 3,2 pontos base para 1,382% e as "bunds" germânicas avançam 2,3 pontos base para 0,350%.

Esta subida generalizada acontece a dois dias do início do Conselho Europeu em que os líderes da União Europeia querem alcançar um acordo sobre a reforma da União, em particular para o reforço da integração da Zona Euro. Contudo, há vários países, com a Holanda à cabeça, que discordam da intenção de Berlim e Paris de constituir um orçamento comum no bloco do euro.

Euro em máximos de quase duas semanas

A moeda única europeia está a recuar nos mercados cambiais relativamente ao dólar, a primeira queda em quatro sessões, isto apesar de esta terça-feira a divisa europeia ter já tocado no valor mais alto comparativamente com a moeda norte-americana desde 14 de Junho.

Nesta altura o euro perde ligeiros 0,07% para 1,1697 dólares. Já o dólar sobe após três dias seguidos em queda no índice da Bloomberg que mede a evolução da moeda norte-americana num cabaz que integra as principais divisas mundiais.

A menor apreensão que hoje se faz sentir no que diz respeito à magnitude das medidas proteccionistas em preparação pelos Estados Unidos está a contribuir para esta pequena recuperação do dólar.

Petróleo valoriza perto de 0,5%

O crude está a valorizar tanto em Londres como em Nova Iorque, sendo que o Brent do Mar do Norte, transaccionado na capital inglesa e utilizado como valor de referência para as importações portuguesas, sobe 0,47% para 75,08 dólares por barril. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) ganha 0,41% para 68,36 dólares.

Apesar de a Arábia Saudita e a Rússia terem sinalizado que poderão ser decretados aumentos da produção petrolífera superiores ao esperado, a expectativa, como é o caso do Goldman Sachs, de que as reservas petrolíferas dos Estados Unidos recuem está a potenciar a valorização da matéria-prima.





Ouro cai pelo segundo dia