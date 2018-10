Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,65% para 5.090,77 pontos

Stoxx 600 avança 0,24% para 364,42 pontos

Nikkei desvalorizou 0,8% para 22.658,16 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,04 pontos base para 1,944%

Euro sobe 0,06% para 1,1508 dólares

Petróleo cai 0,45% para 79,69 dólares por barril, em Londres

Resultados de cotadas animam bolsas europeias

As bolsas europeias iniciaram a sessão a subir, beneficiando dos resultados apresentados por várias cotadas. A Unilever apresentou dados de vendas superiores ao esperado. A SAP, a Ericsson e a Pernod Ricard reportaram aumentos dos lucros, com os números a superarem as estimativas. Em grande destaque está o Carrefour, cujas acções estão a disparar mais de 8,5% depois de ter revelado que o aumento das vendas em França e no Brasil aceleraram, o que anulou o enfraquecimento das receitas no Sul da Europa.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, está a ganhar 0,24% para 364,42 pontos. A travar o entusiasmo dos investidores estão questões orçamentais de Itália e o impasse em relação ao Brexit. A pressionar as bolsas está também o sentimento negativo que pautou a negociação nos EUA, depois de serem conhecidas as minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed). A autoridade já está a estudar subir os juros para além dos 3%.

No mercado nacional, o PSI-20 está a apreciar 0,65%, numa altura em que os sectores do retalho e da energia estão a impulsionar o índice.

Itália e Fed condicionam juros na Europa

As contas públicas italianas, que prevêem, entre outras questões, um défice de 2,4% do PIB, têm provocado uma troca de palavras entre Roma e Bruxelas. E deixado os investidores algo receosos, o que se tem reflectido na subida de juros entre os países europeus. A condicionar a negociação dos juros na Europa está ainda a perspectiva de mais aumentos do preço do dinheiro nos EUA.



Neste contexto, os juros italianos estão a subir 0,08 pontos base para 3,54%, enquanto os portugueses descem 0,04 pontos para 1,944%. Já as bunds estão a aumentar 1,1 pontos para 0,472%.

Dólar sobe sustentado pela Fed

A moeda americana está a subir contra um cabaz de divisas, a beneficiar da perspectiva de mais subidas de juros nos EUA. Isto depois de terem sido divulgadas as minutas da última reunião da Fed, que aponta para mais aumentos do preço do dinheiro naquele país.

Já a libra está estável, numa altura em que o impasse em torno do Brexit continua a marcar a agenda.

Petróleo cai após aumento das reservas dos EUA

Os preços do petróleo voltam às quedas esta quinta-feira, ainda a reflectir o aumento das reservas dos EUA. O Departamento de Energia revelou um aumento dos inventários de petróleo de 6,5 milhões de barris na semana passada, quase o triplo do que os analistas previam. O preço do barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 0,45% para 79,69 dólares.

Ouro perto de máximos de quatro meses

O ouro está a negociar perto de quatro meses, a reflectir a perspectiva de subidas de juros nos EUA e ainda as tensões geradas pela guerra comercial entre os EUA e a China. Ainda ontem, os EUA ameaçaram retirar-se de um acordo internacional, que define as taxas a cobrar sobre as encomendas internacionais, por considerar que a China está a ser indevidamente beneficiada.