Os mercados em números

PSI-20 sobe 1,15% para 5.265,88 pontos

Stoxx 600 ganha 0,56% para 377,72 pontos

Nikkei desvalorizou 0,02% para 21.287,02 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,2 pontos base para 1,341%

Euro cede 0,03% para 1,1323 dólares

Petróleo sobe 0,68% para 68,01 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias sobem para máximos de outubro

As bolsas europeias seguem em alta, com os investidores à espera dos desenvolvimentos do Brexit. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a subir 0,56%, atingindo máximos de cinco meses, com os investidores positivos em relação aos desenvolvimentos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

O dia será marcado por mais uma votação no Parlamento britânico. Depois de ontem os deputados terem rejeitado uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo - o que está a animar os investidores - hoje é a vez de se votar o adiamento do Brexit. Os investidores continuam atentos à evolução desta questão, que tem condicionado a negociação devido à elevada incerteza.





Na bolsa nacional o cenário é positivo. O PSI-20 sobe mais de 1%, numa altura em que o grande destaque é a Altri, cujas ações estão a subir mais de 5%, depois de ontem ter apresentado os seus resultados de 2018.