Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,34% para 5.603,42

Stoxx 600 valoriza 0,12% para 388,59 pontos

Nikkei subiu 0,28% para 22.539,54 pontos

Yield a 10 anos de Portugal avança 0,9 pontos base para 1,771%

Euro cede 0,03% para 1,1696 dólares

Petróleo sobe 0,41% para 75,60 dólares por barril em Londres





Bolsas europeias em alta com PSI-20 a liderar

As principais bolsas europeias abriram a sessão desta terça-feira, 5 de Junho, a transaccionar em queda generalizada, tendo rapidamente invertido para terreno positivo numa altura em que os investidores tentam antecipar os resultados do encontro do G-7 que começa esta sexta-feira e que terá como tema central o comércio mundial.

O índice de referência europeu Stoxx 600 ganha 0,12% para 388,59 pontos, no terceiro dia seguido a valorizar. Já que o PSI-20 lidera os ganhos na Europa ao subir 0,34% para 5.603,42 pontos no quinto dia consecutivo de ganhos que permitiu à praça lisboeta tocar em máximos de 25 de Maio.

O BCP lidera os ganhos em Lisboa com uma subida de 2,17% para 0,273 euros, com o banco liderado por Nuno Amado a recuperar parte das perdas acumuladas nas últimas sessões. Isto depois de o Deutsche Bank ter melhorado a recomendação atribuída às acções do BCP.

Juros dos periféricos regressam às subidas

Os juros das dívidas públicas dos países chamados periféricos da Zona Euro estão a subir em praticamente todas as maturidades. Depois das descidas dos últimos dias que se seguiram às acentuadas subidas registadas no início da semana passada como consequência da incerteza política na Itália e também na Espanha, os juros das dívidas voltam hoje a subir.

A taxa de juro associada às obrigações de dívida portuguesa com prazo a 10 anos sobe 0,9 pontos base para 1,771%, a primeira subida após quatro quedas. O mesmo em relação às "yields" associadas aos títulos soberanos italianos e espanhóis que no prazo a 10 anos sobem respectivamente 3,4 e 1,2 pontos base para 2,571% e 1,342%.

Em sentido inverso, as "bunds" germânicas recuam 1 ponto base para 0,408%.



Euro cede face ao dólar que está próximo de máximos de meio ano

O euro está a desvalorizar contra o dólar, recuando assim dos máximos de 24 de Maio ontem registados relativamente à divisa norte-americana. Assim, a moeda única europeia cede 0,03% para 1,1696 dólares.

Por sua vez, o dólar está a apreciar nos mercados cambiais para valores próximos do máximo de seis meses alcançado na semana passada, numa fase em que os investidores aguardam pela divulgação de novos dados económicos relativos à maior economia mundial, existindo a expectativa de que em Junho se complete um trimestre positivo.

Também a justificar a subida do dólar está a valorização das obrigações soberanas dos Estados Unidos.



Petróleo valoriza com preço da matéria-prima mais volátil

O preço do petróleo segue em alta nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, sobe 0,41% para 75,60 dólares por barril e, em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) avança 0,66% para 65,18 dólares. O Brent sobe após dois dias em queda e o WTI interrompe uma série de três sessões a desvalorizar.

O preço do crude está próximo do mais elevado nível de volatilidade em praticamente quatro meses, isto numa altura em que a produção dos países exportadores de petróleo (OPEP) se manteve, em Abril, nos 31,9 milhões de barris por dia, o que continua a representar o menor valor de 2018.

No final do presente mês de Junho, a OPEP e a Rússia voltam a reunir-se para avaliar a continuação em vigor dos cortes à produção em vigor.



Ouro desvaloriza pelo quarto dia com dólar a subir

O metal precioso está a perder terreno pela quarta sessão seguida, estando o ouro a ceder 0,04% para 1.291,56 dólares por onça.





A valorização da moeda norte-americana está assim novamente a pressionar a negociação do ouro que vê relativizado o seu valor enquanto activo de refúgio.