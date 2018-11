Os mercados em números

PSI-20 sobe 1,09% para 4.970,38 pontos

Stoxx 600 ganha 0,70% para 360,93 pontos

Nikkei desvalorizou 0,57% para 21.680,34 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,5 pontos para 1,964%

Euro valoriza 0,28% para 1,1360 dólares

Petróleo em Londres sobe 1,46% para 67,59 dólares o barril

Bolsas europeias recuperam da turbulência do Brexit

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta sexta-feira, 16 de Novembro, depois de duas sessões de perdas, a recuperar da turbulência relacionada com o Brexit que abalou os mercados na quinta-feira. Vários membros do governo britânico demitiram-se por não concordarem com o acordo para a saída do Reino Unido da UE, deixando Theresa May cada vez mais fragilizada para cumprir o mandato do referendo de 2016.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,70% para 360,93 pontos, com os investidores a recuperarem o apetite pelas acções. A impulsionar estão sobretudo as cotadas do sector mineiro e do petróleo e gás, a beneficiar da recuperação das matérias-primas.

O PSI-20 lidera os ganhos na Europa, com uma subida de 1,09% para 4.970,38 pontos, que está a ser impulsionada sobretudo pela Galp. A petrolífera valoriza 2,31% para 15,06 euros, depois de o Santander ter melhorado a recomendação para as acções de "manter" para "comprar".

Juros de Itália aliviam pela primeira vez em sete sessões

Depois de seis sessões consecutivas de agravamento, os juros de Itália estão hoje a recuar, acompanhando a tendência da generalidade dos países do euro. No prazo a dez anos, a yield da dívida italiana desce 4,1 pontos para 3,452%.

Em Portugal, os juros recuam 0,5 pontos para 1,964%, e em Espanha descem 0,9 pontos para 1,622%. Na Alemanha, pelo contrário, os juros das obrigações a dez anos sobem 1,5 pontos para 0,375%.

Libra recupera. Euro sobe

A moeda britânica está a negociar em alta face ao dólar, depois de a turbulência em torno do Brexit a ter atirado para uma descida de mais de 1,5% na sessão de ontem. Apesar de persistirem as dúvidas em torno do apoio do Parlamento do Reino Unido ao acordo para a saída da União Europeia, a libra está a ganhar terreno, com uma subida de 0,44% para 1,2830 dólares.

Também a moeda única sobe face à divisa dos Estados Unidos, com um avanço de 0,28% para 1,1360 dólares

Petróleo sobe pela terceira sessão

O petróleo está a subir pela terceira sessão consecutiva, continuando a recuperar da forte desvalorização registada na terça-feira, que atirou a matéria-prima para mínimos de Março.

Segundo os dados revelados ontem pelo Departamento de Informação de Energia dos Estados Unidos, as reservas norte-americanas de crude registaram, na semana passada, a maior subida em 21 meses, enquanto a produção atingiu máximos.

Estes dados, que tipicamente levariam a uma descida das cotações, estão a ter o efeito inverso, já que o mercado acredita que são mais um sinal de que o mercado está bem abastecido, e que a OPEP deverá mesmo avançar com um corte na produção em Dezembro.

Nesta altura, o WTI, negociado em Nova Iorque, ganha 1,52% para 57,32% enquanto o Brent, transaccionado em Londres, valoriza 1,46% para 67,59 dólares.

Ouro com primeira subida semanal em três

O ouro está a ganhar terreno pela quarta sessão consecutiva preparando-se para completar esta sexta-feira a primeira subida semanal em três. O metal amarelo tem beneficiado da incerteza em torno do Brexit e das consequências da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

O ouro ganha 0,31% para 1.217,14 dólares e a prata sobe 0,30% para 14,3400 dólares.