As bolsas europeias estão a negociar sem uma tendência definida, antes de serem conhecidos os dados sobre as vendas a retalho nos EUA e os resultados do JP Morgan e Goldman Sachs. O petróleo cai, assim como os juros da dívida e o ouro.

Os mercados em números

PSI-20 desvaloriza 0,36% para os 5.241,23 pontos

Stoxx 600 cai 0,03% para os 387,65 pontos

Nikkei desceu 0,69% para 21.535,25 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 1,1 pontos base para 0,566%

Euro recua 0,08% para os 1,1249 dólares

Petróleo em Londres cai 0,09% para os 66,42 dólares por barril



Bolsas europeias sem rumo

As bolsas europeias estão a negociar sem um rumo definido esta terça-feira, 16 de julho, numa altura em que os investidores aguardam pela divulgação de indicadores económicos, como as vendas a retalho nos Estados Unidos, e os resultados trimestrais dos grandes bancos norte-americanos. A apresentação das contas deste setor, nos EUA, começou onde com o Citigroup e prossegue hoje com o JP Morgan e o Goldman Sachs.

Depois de duas sessões consecutivas de subidas ligeiras, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,03% para os 387,65 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desvaloriza 0,36% para os 5.241,23 pontos, penalizado sobretudo pela Jerónimo Martins e pela Galp Energia. A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos recua 1,04% para 14,765 euros e a petrolífera cede 0,46% para13,98 euros.



Juros descem na periferia e sobem na Alemanha

Os juros da dívida dos chamados países periféricos do euro estão a descer em todas as maturidades, depois de uma semana que ficou marcada por ganhos generalizados. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos recua 1,1 pontos para 0,566%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a queda é de 1 ponto para 0,489%. No mesmo sentido, em Itália os juros aliviam 2,3 pontos para 1,621% e, em sentido inverso, agravam-se em 0,2 pontos na Alemanha para -0,254%.





Bitcoin prossegue descida

A mais famosa das moedas digitais está a prolongar a tendência negativa da sessão de segunda-feira, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que não era fã da Bitcoin e outras criptomoedas, "que não são dinheiro e cujo valor é altamente volátil e feito de nada".