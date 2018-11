Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,06% para 4.982,58 pontos

Stoxx 600 perde 0,16% para 363,48 pontos

Nikkei desvalorizou 1,55% para 21.898,99 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,2 pontos para 1,882%

Euro ganha 0,04% para 1,1392 dólares

Petróleo em Londres recua 0,54% para 72,44 dólares o barril

Bolsas europeias sem tendência definida

As bolsas europeias estão a negociar sem uma tendência definida esta segunda-feira, 5 de Novembro, depois de o optimismo em torno de um potencial acordo entre os Estados Unidos e a China ter contribuído para cinco sessões consecutivas de ganhos, na semana passada.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, que viveu na semana passada a sua melhor semana desde Dezembro de 2016, perde 0,16% para 363,48 pontos, a reflectir o menor optimismo dos investidores sobre um possível entendimento entre as duas maiores economias do mundo.

Isto porque, na sexta-feira, depois de a Bloomberg ter avançado que Donald Trump pediu à sua equipa para desenhar um esboço do acordo comercial com a China, o assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, minimizou a possibilidade de um acordo rápido com Pequim, reduzindo as expectativas do mercado.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe ligeiros 0,06% para 4.982,58 pontos, animado sobretudo pelo BCP, que soma 0,62% para 24,43 cêntimos, depois deter anunciado que o Bank Millennium comprou o Eurobank, na Polónia, por cerca de 428 milhões de euros.

Juros pouco alterados na Europa

Os juros da dívida portuguesa estão em queda ligeira, numa altura em que não há uma tendência definida entre os países do euro. A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos desce 0,2 pontos para 1,882%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, os juros sobem 0,1 pontos para 1,574%.

Na Alemanha, os juros a dez anos recuam 0,5 pontos para 0,423% em Itália sobem 3,7 pontos para3,357%.

Dólar cai em véspera de eleições

A moeda dos Estados Unidos está em queda ligeira face às principais divisas mundiais, na véspera das eleições intercalares nos Estados Unidos, que decorrem esta terça-feira, 6 de Novembro.

Este será um grande teste político para Donald Trump, com as eleições para a Câmara dos Representantes e para o Senado a determinarem se o Partido Republicano mantém o controlo do Congresso nos próximos dois anos.



Donald Trump afirmou, na semana passada, através do Twitter, que para os mercados bolsistas será mau se houver mudanças no Congresso. "Se querem que as vossas acções desvalorizem, sugiro vivamente que votem nos democratas", foi assim que Trump abordou a perspectiva de perder o Congresso. E, de acordo com a Reuters, as sondagens mostram que há uma grande probabilidade de isto acontecer. As sondagens apontam para que o Partido Democrata ganhe as eleições para a Câmara dos Representantes enquanto os Republicanos deverão manter o controlo do Senado.

Petróleo cai no arranque das sanções ao Irão

O petróleo segue com sinal vermelho nos mercados internacionais, depois de os Estados Unidos terem concedido isenções a oito países no plano de sanções contra o Irão, que arranca esta segunda-feira, permitindo a estas nações continuarem a comprar crude iraniano.

O petróleo negociado em Nova Iorque deverá completar esta segunda-feira a maior série de perdas em nove meses, depois de ter vivido, na semana passada, a sua pior semana desde Fevereiro.

Nesta altura, o WTI cai 0,65% para 62,73 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, desce 0,54% para 72,44 dólares.

Ouro e prata em alta ligeira

O ouro está em alta ligeira, contrariando a descida do dólar, na véspera das eleições intercalares nos Estados Unidos. Já a platina está a subir pela quinta sessão consecutiva para máximos de quase quatro meses, a beneficiar das expectativas de acalmia na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.





Nesta altura, o ouro sobe 0,08% para1.233,91 dólares, enquanto a prata soma 0,34% para 14,7640 dólares.