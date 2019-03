Abertura dos mercados: Bolsas sem rumo. Juros, euro, crude e ouro caem em dia de nova subida do dólar

As bolsas europeias negoceiam sem tendência clara num arranque de sessão em que os investidores continuam a avaliar o patamar em que se encontram as negociações entre os EUA e a China com vista a um acordo comercia. Juros das dívidas recuam e euro volta a desvalorizar contra o dólar.