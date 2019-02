As bolsas europeias estão divididas entre ganhos e perdas ligeiras, numa manhã marcada pela cautela dos investidores face às incertezas do Brexit e da guerra comercial. O petróleo está em alta, assim como os juros da dívida na Europa.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,09% para 5.091,91 pontos

Stoxx 600 ganha 0,02% para 363,86 pontos

Nikkei desvalorizou 1,13% para 20.900,63 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,3 pontos para 1,587%

Euro recua 0,18% para 1,1276 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,36% para 64,80 dólares o barril

Bolsas europeias sem tendência definida

As bolsas europeias estão a negociar sem uma tendência definida esta sexta-feira, 15 de fevereiro, refletindo a incerteza dos investidores em relação a uma série de fatores, desde o Brexit – depois de Theresa May ter sofrido nova derrota no Parlamento – às negociações entre a China e os Estados Unidos, que não dão sinais de progresso.

Por outro lado, a pesar no sentimento estão os dados que confirmam a desaceleração da economia do euro no final do ano passado, e a maior descida das vendas a retalho nos Estados Unidos em nove anos.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,02% para 363,86 pontos, com a descida do setor automóvel a ser compensada pela subida do setor dos media e telecomunicações.

Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe 0,09% para 5.091,91 pontos, impulsionado sobretudo pela Galp Energia, que valoriza 1,43% para 14,20 euros.

Juros sobem na Europa

Os juros da dívida da generalidade dos países do euro estão a subir esta sexta-feira, depois de o Eurostat ter confirmado ontem que a economia da região da moeda única abrandou no final do ano passado, com um crescimento de 1,2% no quarto trimestre, que compara com 1,6% nos três meses anteriores.

Em Portugal, os juros das obrigações a dez anos sobem 1,3 pontos para 1,587%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, avançam 1,5 pontos para 1,257%. Em Itália, a subida é de 4,5 pontos para 2,848% e na Alemanha, pelo contrário, os juros a dez anos caem 0,8 pontos para 0,328%.

Libra em queda com incerteza sobre o Brexit

A moeda britânica está a cair face ao dólar pela terceira sessão consecutiva, depois de já ontem ter tocado no valor mais baixo desde 15 de janeiro. Esta evolução acontece depois de o Parlamento ter chumbado uma moção que pedia aos deputados um apoio ao plano da primeira-ministra para negociar alterações ao acordo com Bruxelas, no âmbito da saída do Reino Unido da União Europeia.

A libra cai 0,09% para 1,2792 dólares.

Petróleo com maior ganho semanal em um mês

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, preparando-se para completar esta sexta-feira a maior valorização semanal em um mês. A matéria-prima está a ser suportada pela perspetiva de maiores cortes na produção, por parte da OPEP+, e pela suspensão temporária da produção da Arábia Saudita na plataforma offshore de Safaniyah.

Nesta altura, o Brent, transacionado em Londres, valoriza 0,36% para 64,80 dólares, preparando-se para acumular um ganho superior a 4% na semana. Já o WTI sobe 0,17% para 54,50 dólares.



Ouro e prata em alta ligeira

O ouro e a prata estão a negociar em alta ligeira, numa altura em que persistem as incertezas sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, já que as negociações ainda não deram sinais de progresso, e não foi oficialmente estendido o prazo da trégua além de 1 de março.





O ouro sobe 0,20% para 1.315,24 dólares e a prata ganha 0,15% para 15,6444 dólares.