As bolsas europeias seguem com ganhos ligeiros, a beneficiar dos resultados de cotadas e do BCE. Já o euro está em mínimos de mais de três meses, precisamente a reflectir a manutenção da política monetária na Zona Euro.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,17% para 5.507,47 pontos

Stoxx 600 sobe 0,09% para 384,11 pontos

Nikkei valorizou 0,66% para 22.467,87 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal ganha 1,1 pontos base para 1,696%

Euro recua 0,27% para 1,2071 dólares

Petróleo desvaloriza 0,32% para 74,50 dólares por barril, em Londres

Bolsas sobem à boleia de resultados e BCE

A época de resultados do primeiro trimestre de 2018 está a sustentar a negociação bolsista na Europa. As bolsas estão registar ganhos generalizados, também a beneficiarem do facto de o Banco Central Europeu (BCE) ter mantido a sua política monetária e de o presidente da autoridade ter dado sinais de que só no Verão deverá haver novidades.





O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a subir 0,09% para 384,11 pontos, numa altura em que a maior parte dos índices está em alta ligeira. O PSI-20 é excepção, recuando 0,17% para 5.507,47 pontos.



Esta é a terceira sessão de quedas consecutivas da praça nacional, e é justificada essencialmente pelo ajuste técnico que as acções da EDP estão a registar. É que a eléctrica está a descontar o dividendo que vai pagar aos seus accionistas, o que faz com que este ajuste retire 4% ao valor da acções. Excluindo esta questão técnica as acções até estariam a subir.

Juros sobem em Portugal

A taxa de juro associada à dívida nacional continuar a registar subidas ligeiras. No acumulado da semana, e desde que a Moody's decidiu não retirar o "rating" de Portugal do "lixo", a "yield" da dívida a 10 anos de Portugal está a subir três pontos base, tendo já hoje voltado a superar os 1,7%. Já a taxa de juro associada à dívida alemã a 10 anos está a descer 1,7 pontos para 0,576%, o que significa que o prémio de risco de Portugal aumenta para mais de 110 pontos base.



Euro recua após Draghi afastar mudanças na política monetária

O facto de o BCE prever manter por mais tempo o programa de compra de activos e as taxas de juro aos actuais níveis, está a pressionar o euro, uma vez que a expectativa é que o diferencial de juros entre a Zona Euro e os EUA aumente. Isto porque a Reserva Federal (FED) dos EUA deverá continuar a aumentar o preço do dinheiro, que se encontra no intervalo entre 1,5% e 1,75%. Já na Zona Euro a taxa está em zero. O que torna os investimentos em dólares mais atractivos. E isso beneficia a moeda. O euro está assim a descer 0,27% para 1,2071 dólares, o que representa um mínimo de Janeiro.

Petróleo alivia de máximos

O encontro entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul está a aliviar os receios em torno de um conflito naquela região, o que se reflecte no alívio dos preços desta matéria-prima. Isto ao mesmo tempo que os investidores estão expectantes sobre o que é que os EUA vão fazer em relação ao Irão. Vão avançar com novas sanções, ou deixá-las cair? O Irão é um grande produtor de petróleo, pelo que há o receio que as sanções afectem a produção daquele país.



Nesta altura, o Brent desvaloriza 0,32% para 74,50 dólares por barril.





Ouro e alumínio em queda