As bolsas europeias estão a prolongar o optimismo de Wall Street, numa sessão em que os juros estão a aliviar nos periféricos e o euro segue no valor mais alto em três semanas, devido às expectativas em torno da reunião do BCE da próxima semana.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,52% para 5.642,64 pontos

Stoxx600 ganha 0,47% para 388,71 pontos

Nikkei valorizou 0,87% para 22.823,26 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,3 pontos para 1,949%

Euro ganha 0,49% para 1,1831 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,61% para 75,82 dólares o barril

Banca e automóvel animam bolsas

As bolsas europeias estão a negociar com sinal verde esta quinta-feira, 7 de Junho, prolongando o optimismo que marcou a sessão em Wall Street, com o Nasdaq a atingir novos máximos históricos.

A contribuir para a subida das acções está o alívio dos receios em torno da guerra comercial promovida pelos Estados Unidos e também a expectativa de que o BCE dará indicações sobre o fim do programa de estímulos à economia já na próxima semana.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,47% para 388,71 pontos, impulsionado sobretudo pela banca e pelas cotadas do sector automóvel.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,52% para 5.642,64 pontos, com o BCP a valorizar 1,26% para 27,24 cêntimos e a Altri a somar 2,81% para 8,41 euros, um novo máximo de sempre.

Juros de Itália aliviam

Os juros da dívida dos países periféricos do euro estão hoje a aliviar depois das fortes subidas registadas na sessão de ontem, motivadas pela expectativa em torno da próxima reunião do BCE e pela instabilidade política em duas das maiores economias do euro, Espanha e Itália.

Nesta altura, a yield associada às obrigações italianas a dez anos desce 6,8 pontos base para 2,933%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a queda é de 2,0 pontos para 1,482%.

Em Portugal os juros a dez anos estão praticamente inalterados nos 1,949%. Na Alemanha, pelo contrário, a yield no prazo de referência sobe 3,5 pontos para 0,500%.

Euro em máximos de três semanas

A moeda única europeia está a valorizar pela quarta sessão consecutiva face ao dólar, a beneficiar da expectativa de que, na próxima semana, o BCE vai dar indicações sobre o fim do programa de estímulos, como indicou o economista-chefe do banco central, Peter Praet.

O euro está a ganhar 0,49% para 1,1831 dólares, o valor mais alto das últimas três semanas.

Petróleo em alta com declarações do Iraque

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, impulsionado pelas declarações do ministro iraquiano do petróleo, Jabbar al-Luaibi, que disse à Reuters que um aumento da produção não está em cima da mesa, porque o mercado está estável e os preços num bom nível.

As declarações contrastam com as indicações dadas anteriormente pela Arábia Suadita e Rússia, que admitiram que a OPEP iria começar a reduzir gradualmente os cortes impostos à produção.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,40% para 64,99 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, valoriza 0,61% para 75,82 dólares.

Ouro contraria evolução do dólar

O metal amarelo está a ganhar terreno pela terceira sessão consecutiva, contrariando a evolução do dólar norte-americano, que ainda não completou nenhuma sessão de ganhos esta semana.





Esta evolução acontece numa altura em que os investidores aguardam pelas próximas reuniões da Reserva Federal dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu, para obterem mais indicações sobre o rumo das taxas de juro.