O receio quanto aos sinais de abrandamento económico está a causar múltiplos efeitos nos mercados: as bolsas europeias avançam na perspetiva de que os bancos centrais adotem medidas expansionistas para animar economia e os juros crescem com menor aposta nas obrigações soberanas. Petróleo recua pelo segundo dia e dólar sobe.

Os mercados em números

PSI-20 cresce 0,08% para 5.173,03 pontos

Stoxx 600 sobe 0,11% para 377,69 pontos

Nikkei desvalorizou 1,61% para 21.033,76 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avança 1,8 pontos base para 1,267%

Euro cede 0,04% para 1,1239 dólares

Petróleo em Londres cai 0,56% para 67,45 dólares por barril

Bolsas animam com perspetiva de ação dos bancos centrais

As principais bolsas europeias negoceiam em alta na sessão desta quinta-feira, 28 de março, no terceiro dia seguidos de ganhos no velho continente.

O índice de referência Stoxx 600 sobe 0,11% para 377,69 pontos, em especial apoiado pela subida do setor europeu das matérias-primas, enquanto em Lisboa o PSI-20 sobe ténues 0,08% para 5.173,03 pontos, com a Jerónimo Martins (+0,81% para 13,015 euros) e a Galp Energia (+0,49% para 14,25 euros) a impulsionar.

Com o surgimento de cada vez mais indicadores a confirmar uma travagem económicos mais brusca do que inicialmente antecipado, ganha força nos mercados a perspetiva de que os principais bancos centrais tenham de rever as respetivas trajetórias de normalização da política monetária e, eventualmente, apostar em medidas expansionistas para animar a economia global.

Por outro lado, a Reuters noticia que a China e os Estados Unidos fizeram progressos em todas as áreas sujeitas a discussão no âmbito da negociação de um acordo comercial entre as duas potências, fator que também está a animar os mercados.

A continuar a causar apreensão está ainda o processo do Brexit, isto depois de ontem o parlamento britânico ter chumbado oito moções que apontavam caminhos alternativos ao acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas e já duas vezes chumbado.

Juros sobem na Zona Euro

A diminuição da procura por títulos de dívida soberana faz com que esta quinta-feira os juros das dívidas pública na área do euro estejam a negociar em alta. Na Ásia, as obrigações soberanas caíram mesmo para mínimos de 15 meses. Os juros da dívida ública portuguesa seguem em alta, com a taxa de juro associada às obrigações lusas a 10 anos a subir 1,8 pontos base para 1,267%.

Nota para as "bunds" germânicas cuja "yield" sobe 0,9 pontos base para -0,072% no prazo a 10 anos, tendência seguida também pelas taxas de juro correspondentes às obrigações de dívida soberana de Itália (+0,1 ponto base para 2,455%) e Espanha (+1,2 pontos base para 1,069%) com a mesma maturidade.

Dólar valoriza pelo terceiro dia para máximos de 12 de março

O dólar está a valorizar nos mercados cambiais pelo terceiro dia consecutivo, estando a transacionar no valor mais alto desde 12 de março no índice da Bloomberg que mede o comportamento da divisa norte-americana contra um cabaz composto pelas principais moedas mundiais.

O maior otimismo quanto a um acordo entre as duas maiores economias mundiais capaz de pôr fim à disputa comercial por agora suspensa está a contribuir para a subida do dólar.

Pela sua parte, o euro cai pela terceira para mínimos de 11 de março face ao dólar, estando nesta altura a ceder 0,04% para 1,1239 dólares. Já a libra desvaloriza tanto face ao euro como contra o dólar, num dia em que a moeda britânica volta a ser penalizada pela indefinição quanto ao desfecho do Brexit.

Crude prolonga queda com aumento das reservas dos EUA

O preço petróleo está a cair pela segunda sessão seguida nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é utilizado como valor de referência para as importações nacionais, recua 0,56% para 67,45 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o West Texas Intermediate (WTI) perde 0,67% para 59,01 dólares.

A justificar nova sessão de quedas para o crude está o aumento inesperado das reservas petrolíferas dos Estados Unidos. As reservas norte-americanas aumentaram em 2,8 milhões de barris na semana passada, segundo mostraram dados oficiais do governo ontem revelados.





Ouro cai para mínimo de quase uma semana