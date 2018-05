Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,50% para 5.778,33 pontos

Stoxx600 ganha 0,10% para 396,28 pontos

Nikkei desvalorizou 0,18% para 22.960,34 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 4,5 pontos para 1,960%

Euro avança 0,03% para 1,1795 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,58% para 79,68 dólares o barril

Bolsas europeias tocam máximos de Fevereiro

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta terça-feira, 22 de Maio, pela segunda sessão consecutiva, tendo já tocado no nível mais alto em quase quatro meses.

As acções continuam a beneficiar da "pausa" decretada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e também da formação de um governo em Itália que, apesar de ser constituído por duas forças políticas anti-sistema, já anunciou que vai cumprir as regras europeias, aliviando os receios do mercado. Para o cargo de primeiro-ministro, o 5 Estrelas e a Liga propuseram o nome de Giuseppe Conte, professor de direito.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,10% para 396,28 pontos, tendo já tocado nos 396,79 pontos, o valor mais alto desde 1 de Fevereiro.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,50% para 5.778,33 pontos, animado sobretudo pela Galp Energia, que valoriza 1% para 17,235 euros, e pela Altri, que sobe 2,72% para 7,94 euros, um novo máximo histórico.

Juros de Portugal baixam fasquia dos 2%

A promessa do próximo governo italiano de que vai cumprir as regras europeias está a provocar também um alívio nos juros da dívida da generalidade dos países do euro, atenuados que estão os receios em relação à ascensão de um governo populista na terceira maior economia da moeda única, que desafiasse totalmente os fundamentos da Zona Euro.

Em Itália, os juros da dívida a dez anos recuam 5,6 pontos para 2,333%, enquanto em Portugal descem 4,5 pontos para 1,960%, depois de terem tocado ontem nos 2,045%, o valor mais alto desde 5 de Março.

Em Espanha, a yield das obrigações a dez anos desce 3,7 pontos para 1,471% e na Alemanha, pelo contrário, sobe 4,0 pontos para 0,563%.

Dólar recua de máximos de Dezembro

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres mundiais está em queda ligeira depois de seis sessões consecutivas de ganhos, que o levaram para máximos de Dezembro de 2017.

Esta evolução acontece numa altura em que persistem as dúvidas sobre a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, depois de Pyongyang ter ameaçado cancelar o encontro devido às exigências unilaterais em relação às armas nucleares impostas pelos norte-americanos.

Esta terça-feira, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que tem mediado as conversações, vai reunir-se com o seu homólogo norte-americano na Casa Branca.

Petróleo sobe com sanções sobre a Venezuela

O petróleo prossegue as subidas esta terça-feira, depois de o presidente Donald Trump ter anunciado sanções sobre a Venezuela, na sequência da reeleição de Nicolás Maduro, este domingo, num processo eleitoral que está a ser condenado pela comunidade internacional.

Além das sanções, que poderão colocar em causa a produção daquele país, os analistas antecipam uma descida nas reservas de crude dos Estados Unidos, o que contribui para a subida dos preços.

Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) sobe 0,54% para 72,63 dólares, enquanto em Londres o Brent valoriza 0,58% para 79,68 dólares.

Ouro em queda ligeira

O metal precioso está em baixa ligeira, devido ao alívio das tensões entre os Estados Unidos e a China, que diminui a procura por este activo de refúgio. O ouro desce 0,09% para 1.291,45 dólares, enquanto a prata sobe 0,07% para 16,5216 dólares.