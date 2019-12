As bolsas europeias estão a negociar em queda ligeira numa sessão que será mais curta do que o habitual, e com menor liquidez. O petróleo segue com sinal verde, assim como o ouro.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,39% para 5.219,63 pontos

Stoxx 600 perde 0,05% para 418,04 pontos

Nikkei valorizou 0,04% para 23.830,58 pontos

Euro recua 0,02% para 1,1087 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,14% para 66,48 dólares o barril

Bolsas europeias no vermelho em sessão mais curta

Os principais índices europeus estão a negociar em queda ligeira pelo segundo dia consecutivo, numa sessão que será mais curta do que o habitual, com as bolsas a encerrarem ao final da manhã. Além de mais curta, será uma sessão de menor liquidez já que muitos operadores já estão fora do mercado devido às comemorações do Natal.

Os mercados de obrigações já estão encerrados e as bolsas europeias só voltam a negociar na sexta-feira, 27 de dezembro.

Nos Estados Unidos, a negociação também termina mais cedo, às 18 horas, numa altura em que Wall Street marca novos recordes, à boleia dos progressos na resolução da guerra comercial.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,05% para 418,04 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desce 0,39% para 5.219,63 pontos, penalizado sobretudo pelas cotadas do grupo EDP, Galp Energia e Jerónimo Martins. A EDP desce 0,62% para 3,817 euros, a EDP Renováveis cai 0,78% para 10,14 euros, a Galp desliza 0,36% para 15,175 euros e a Jerónimo Martins perde 0,83% para 14,875 euros.

Dólar em alta ligeira

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres está em alta ligeira esta terça-feira, 24 de dezembro, depois de a China ter anunciado que vai reduzir as tarifas à importação sobre um vasto leque de produtos, incluindo alimentos e acessórios de smartphones, prosseguindo assim a sua iniciativa de redução das barreiras alfandegárias no sentido de impulsionar a procura interna.

Segundo o Ministério chinês das Finanças, serão 859 os produtos que vão ver as taxas aduaneiras reduzidas.

O euro recua 0,02% para 1,1087 dólares.

Petróleo sobe com expectativa de queda das reservas

O petróleo está a negociar em alta ligeira nos mercados internacionais, impulsionado pela expectativa de uma descidas das reservas de crude dos Estados Unidos e pela redução da oferta do Iraque, que cortou a produção em 110 mil barris por dia, em dezembro, de acordo com os dados revelados pela Petro-Logistics SA.

No que respeita às reservas dos Estados Unidos, as estimativas da Bloomberg apontam para uma descida de 1,7 milhões de barris na semana passada, antes de serem conhecidos os dados oficiais da Administração de Informação de Energia dos EUA, na sexta-feira.





Nesta altura, o Brent, transacionado em Londres, sobe 0,14% para 66,48 dólares o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, avança 0,05% para 60,55 dólares.