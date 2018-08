Em dia de reunião da Fed, as notícias sobre o agravamento das tarifas comerciais dos Estados Unidos à China estão a anular o efeito dos resultados positivos da Apple. O petróleo volta a cair após a maior queda mensal em dois anos e o Banco do Japão está a fazer subir os juros da dívida europeia.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,09% para 5,614,88 pontos

Stoxx 600 recua 0,1% para 391,20 pontos

Nikkei valorizou 0,86% para 22.746,70 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 2 pontos base para 1,76%

Euro estável nos 1,1691 dólares

Petróleo em Londres cai 0,66% para 73,72 dólares

Guerra comercial abafa Apple

As bolsas europeias negoceiam em queda ligeira, com os bons resultados da Apple a travarem a sangria no sector tecnológico, sendo que este efeito positivo está a ser anulado por notícias de agravamento nas tensões comerciais entre os EUA e a China. Segundo a Bloomberg, a administração de Trump terá uma nova ameaça pronta a ser lançada: as possíveis tarifas, já anunciadas, sobre 200 mil milhões de importações chinesas podem ser sujeitas a uma taxa de 25% em vez da de 10% inicialmente avançada.





O Stoxx600 desce 0,1% para 391,20 pontos, estando a ser penalizado pelas fabricantes de matérias-primas, que são penalizadas pela guerra comercial e descida dos preços do petróleo. A tecnológicas valorizam, com as acções da Apple a ganharem 4% no "after hours", depois da empresa que fabrica o iPhone ter anunciado lucros e estimativas que superaram as previsões dos analistas.





Em Lisboa o PSI-20 também negoceia em terreno negativo, com uma queda de 0,09% para 5,614,88 pontos, penalizado sobretudo pelos CTT. As acções dos correios caem 2,93% para 2,918 euros, depois de ter anunciado uma queda de 65% nos lucros do semestre.