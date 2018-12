As bolsas europeias estão divididas entre ganhos e perdas, depois de o governo italiano ter baixado a meta do défice e de Theresa May ter sobrevivido à moção de censura. O euro está em alta, em dia de reunião do BCE.

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,37% para 4.824,69 pontos

Stoxx 600 desce 0,03% para 349,88 pontos

Nikkei valorizou 0,99% para 21.816,19 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,4 pontos para 1,718%

Euro ganha 0,11% para 1,1382 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,35% para 60,36 dólares o barril

Bolsas europeias entre ganhos e perdas

As bolsas europeias estão divididas entre ganhos e perdas esta quinta-feira, 13 de Dezembro, com os investidores a avaliarem os progressos na relação entre os Estados Unidos e a China, depois de ter sido noticiado que Pequim aumentou as compras de soja dos Estados Unidos e que vai cortar a tarifa aplicada às importações de automóveis norte-americanos.

Por outro lado, diminuíram os receios em torno de Itália e do Reino Unido. Isto depois de o governo italiano se ter aproximado das exigências de Bruxelas e ter baixado a meta do défice para 2019, e de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter sobrevivido ontem à moção de confiança apresentada por membros do Partido Conservador.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,03% para 349,88 pontos, com os ganhos da banca a contrastarem com as perdas no sector do petróleo e gás e imobiliário.

Por cá, o PSI-20 cai 0,37% para 4.824,69 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia, EDP Renováveis e pela Navigator, todas com descidas em torno de 1,5%.

Juros de Itália a dez anos descem para mínimos de Setembro

Os juros da dívida italiana estão a cair em todas as maturidades, a reflectir a decisão do Governo de se aproximar das exigências de Bruxelas e baixar a meta do défice para o próximo ano para 2,04%, que inicialmente estava fixada nos 2,4%.

No prazo a dois anos, os juros estão a cair mais de 8 pontos para negociarem no nível mais baixo desde Maio, ao passo que no prazo a dez anos, a yield recua 5,5 pontos para 2,945%, um mínimo do final de Setembro.

Em Portugal, os juros a dez anos descem pela quinta sessão consecutiva, depois de terem atingido ontem o valor mais baixo desde Maio. Nesta altura, a yield recua 0,4 pontos para 1,718%. Em Espanha, os juros descem 0,3 pontos para 1,426% e na Alemanha sobem 0,3 pontos para 0,281%.

Euro em alta antes do BCE

A moeda única europeia está em alta ligeira face ao dólar, antes da reunião do BCE – a última deste ano – em que deverá ser anunciada a manutenção dos juros e confirmado o fim do programa de compra de activos em Dezembro.

O euro ganha 0,11% para 1,1382 dólares.





Petróleo sobe menos de 0,5%