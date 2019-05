As bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, depois de as eleições europeias terem determinado a vitória das forças moderadas. Os juros estão em queda, o euro em baixa ligeira e o petróleo sem tendência definida.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,37% para 5.115,93 pontos

Stoxx 600 ganha 0,66% para 378,36 pontos

Nikkei valorizou 0,31% para 21.182,58 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,1 pontos para 0,965%

Euro recua 0,06% para 1,1196 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,03% para 68,71 dólares o barril

Resultado das eleições anima bolsas

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta segunda-feira, 27 de maio, depois da vitória dos partidos pró-União Europeia, que asseguraram dois terços dos lugares no Parlamento Europeu.

A contenção dos eurocéticos está a contribuir para o otimismo dos investidores e para a subida de 0,66% para 378,36 pontos do índice de referência para o Velho Continente.





Esta manhã, destacam-se a bolsa de Atenas, com uma valorização de mais de 5%, depois de o primeiro-ministro Alexis Tsipras ter anunciado que vai convocar eleições na sequência da pesada derrota do seu partido, o Syriza, nas europeias.