Os mercados em números

PSI-20 cede 0,28% para 5.275,15 pontos

Stoxx 600 perde 0,21% para 423,45 pontos

Nikkei desvalorizou 0,6% para 23.685,98 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,1 pontos base para 0,295%,

Euro avança 0,05% para 1,0951 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza 0,66% para 54,11 dólares o barril



Europa segue perdas das praças asiáticas

A acelerada propagação do coronavírus continua a penalizar o sentimento nos mercados acionistas, com os investidores a temerem um impacto económico mais duro apesar das autoridades chinesas continuarem a anunciar novos estímulos.

O coronavírus já provocou mais de 900 vítimas mortais, superando a contactem da da epidemia respiratória aguda grave (SARS), há quase duas décadas. No domingo foi registado um máximo diário de 97 mortes, fazendo os investidores temer que o pior poderá estar ainda para vir.

Com as bolsas asiáticas quase todas no vermelho, o Stoxx600 cede 0,21% para 423,45 pontos, com o índice europeu a ser penalizado sobretudo pelas companhias de viagens e media.

Esta segunda-feira está a ser marcada na China pelo regresso ao trabalho de milhões de pessoas, já que terminou o período de férias prolongado, o que gerou um maior nervosismo nos investidores. No início da sessão asiática as quedas eram bem mais intensas do que se verifica no fecho.

"O efeito do coronavírus vai demorar mais tempo. Está a infetar cada vez mais pessoas e a penalização do crescimento será mais duradoura", comentou à Bloomberg Diana Mousina, economista da AMP Capital Investors em Sidney ."Não será possível recuperar deste impacto negativo no primeiro trimestre", acrescentou





Em Lisboa o PSI-20 segue o desempenho negativo, com o índice a ceder 0,28% para 5.275,15 pontos.