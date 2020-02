As bolsas europeias estão a ser novamente castigadas pelos receios em torno do coronavírus. Os juros seguem em baixa ligeira e o petróleo em mínimos de janeiro do ano passado.

Os mercados em números

PSI-20 desce 1,70% para 5.023,55 pontos

Stoxx 600 perde 2,27% para 395,44 pontos

Nikkei desvalorizou 2,13% para 21.948,23 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos deslizam 0,3 pontos para 0,261%

Euro sobe 0,6% para 1,0946 dólares

Petróleo em Londres cai 1,2% para 52,79 dólares o barril

Bolsas europeias voltam às perdas

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quinta-feira, 27 de fevereiro, depois do alívio ligeiro registado na sessão de ontem. O pessimismo está, assim, de volta aos mercados, com os investidores a temerem o impacto do surto do coronavírus na economia global, numa altura em que há cada vez mais países a reportarem casos de infetados e em que o número de vítimas já ultrapassa as 82 mil.

Neste contexto, os principais índices europeus descem mais de 2%, prolongando-se o selloff que já anulou os ganhos das bolsas desde o início do ano. O índice de referência para a região, o Stoxx600, perde 2,27% para 395,44 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desce 1,70% para 5.023,55 pontos, com todas as cotadas a negociar em queda. O BCP desliza 2,61% para 17,17 cêntimos, a Galp Energia cai 3,21% para 13,27 euros e a Pharol afunda 10,21% para 8 cêntimos.

Itália contraria descida dos juros na Europa

Os juros da dívida da generalidade dos países do euro estão em queda esta quinta-feira, numa altura em que os investidores estão a privilegiar os ativos mais seguros, como é o caso das obrigações da Alemanha. A exceção é Itália, o maior foco de preocupação na Europa, já que é o país da região com mais casos de pessoas infetadas pelo coronavírus. Os juros da dívida transalpina a dez anos avançam 2,5 pontos base para 1,014%.

Em Portugal, os juros a dez anos deslizam 0,3 pontos para 0,261%, em Espanha caem 0,7 pontos para 0,237% e na Alemanha recuam 1,2 pontos para -0,520%.

Euro em alta face ao dólar

A moeda única da Zona Euro está a subir mais de 0,5% face ao dólar norte-americano - que tem beneficiado com os receios dos investidores devido à sua natureza de ativo de refúgio. O euro soma 0,60% para os 1,0946 dólares.



O vice-presidente da Fed, Richard Clarida, disse que, embora o banco central esteja atento ao impacto da epidemia na economia dos EUA, ainda é muito cedo para avaliar se exigirá uma mudança na política monetária. As expectativas de um corte na taxa de juro diretora por parte da Fed caíram de 80,8% para 79,2%, segundo a Reuters.