As bolsas europeias estão a recuperar parte das perdas registadas naquela que foi a pior sessão desde a crise financeira. O petróleo também segue em alta, depois de ter afundado mais de 30% no arranque da semana.

Os mercados em números

PSI-20 avança 3,40% para os 4409,90 pontos

Stoxx 600 soma 2,04% para os 346,42 pontos

Nikkei valorizou 0,85% para os 19.867,12 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 4,8 pontos para 0,422%

Euro desliza 0,79% para 1,1360 dólares

Petróleo em Londres soma 2,10% para 35,08 dólares



Europa inverte de maior queda desde 2008

Depois de um dia negro para os mercados internacionais, as principais praças europeias aliviam a pressão com ganhos de mais e 2%. O Stoxx600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas europeias, soma 2,04% para os 346,42 pontos, um registo que substitui a maior quebra desde 2008 – de mais de 8%, registada na última sessão.





Os investidores animam perante a perspetiva de que os Estados Unidos atuem no sentido de contrariar os efeitos nefastos decorrentes não só da epidemia de coronavírus como também das acentuadas quedas que se verificaram no mercado de petróleo, onde as cotações afundaram mais de 30%. A Arábia Saudita lançou o caos nos mercados com a decisão de inundar o mercado com a matéria-prima como forma de pressão à Rússia, depois de o gigante de leste não ter alinhado nos cortes de produção propostos pelo cartel dos maiores exportadores.



Contudo, o presidente norte-americano, Donald Trump, veio prometer "grandes anúncios" no plano económico para esta terça-feira, para além de ter chegado a desvalorizar o possível impacto da queda do preço do petróleo.