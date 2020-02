No radar dos investidores permanece a propagação do coronavírus, numa altura em que o número de casos de contágio e de mortes continua a aumentar. Os mais recentes dados do governo chinês apontam para 636 mortos e 31.161 casos confirmados no território chinês.Os investidores e as empresas tentam avaliar o impacto real que o coronavírus está a ter na prestação comercial do país, mas a divulgação dos dados referentes à balança comercial de janeiro, que deveriam ser anunciados hoje, foi adiada para o próximo mês.Por cá, a bolsa nacional valoriza 0,2% para os 5.288,36 pontos, apoiada pelo BCP, que sobe 0,16% para os 19,56 cêntimos por ação e pela Galp, que avança 0,29% para os 13,805 euros por ação.

Juros da Zona Euro em queda

Na generalidade dos países do euro, os juros da dívida seguem hoje em queda, com o apetite pelo risco por parte dos investidores a atenuar-se.



Os juros com maturidade a dez anos da referência para o bloco, a Alemanha, caem 1,1 pontos base para os -0,384%, encaminhando-se, ainda assim, para a pior semana do último mês. Em França, a situação é idêntica com os juros da dívida a caírem 1,1 pontos base para os -0,131%.



Por cá, os juros a dez anos da dívida portuguesa recuam 1,5 pontos base para os 0,315%.

Libra estável, dólar forte a espreitar dados económicos

O dólar segue a negociar perto de máximos de duas semanas contra o iéne, no dia em que serão divulgados os dados sobre o emprego nos Estados Unidos. Para já, o dólar aprecia 0,1% frente à moeda japonesa. O euro perde igualmente terreno face à divisa norte-americana ao depreciar 0,18% para os 1,0963 euros.



Já a libra sobe ligeiros 0,01% para 1,293 dólares - próxima de mínimos de seis semanas - evido às persistentes preocupações sobre as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia.



Petróleo recupera ligeiramente com volte-face russo

Os preços do petróleo seguem hoje em recuperação, depois de novas quedas na sessão de ontem, precipitadas pela resistência russa à decisão do comité técnico da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados liderados pela Rússia, que recomendou um corte extraordinário de 600 mil barris por dia para conter o impacto que o vírus está a ter na procura global pela matéria-prima e consequente queda nos preços.



Hoje, o Brent - negociado em Londres e que serve de referência para Portugal - sobe 0,33% para os 55,11 dólares por barril. O norte-americano WTI acompanha a tendência e ganha 0,22% para os 51,06 dólares.

Ouro perde terreno

O ouro, um ativo considerado mais seguro e que serve de refúgio em alturas de maior turbulência nos mercados de ações, segue hoje a derrapar ligeiramente, depois das fortes valorizações das últimas sessões. O metal precioso cai 0,10% para os 1.565,10 dólares por onça.