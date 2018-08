Os mercados em números

PSI-20 desce 0,24% para 5.597,84 pontos

Stoxx 600 sobe 0,12% para 387,09 pontos

Nikkei valorizou 0,06% para 22.525,18 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,5 pontos para 1,814%

Euro recua 0,04% para 1,1581 dólares

Petróleo em Londres cai 0,34% para 73,20 dólares o barril

Bolsas europeias em alta ligeira

As bolsas europeias estão a negociar em alta ligeira esta sexta-feira, 3 de Agosto, depois de duas sessões consecutivas de perdas, que foram motivadas pelo aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. As acções do Velho Continente estão a prolongar os ganhos de Wall Street na sessão de ontem, marcada por dois destaques: a chegada da Apple a um valor de mercado de 1 bilião de dólares, e a forte subida da Tesla, após os resultados.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 0,12% para 387,09 pontos.

Em Lisboa, o PSI-20 contraria a tendência, com uma desvalorização de 0,24% para 5.597,84 pontos. A pressionar estão sobretudo o BCP, a Galp Energia e a Nos. A operadora cai 1,13% para 4,914 euros, o BCP desce 0,49% para 26,37 cêntimos e a Galp desvaloriza 0,56% para 17,635 euros.

Juros de Portugal tocam máximos de quase um mês

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a subir, tendo já tocado no valor mais alto em quase um mês, em linha com a tendência de agravamento que se observa na generalidade dos países do euro. A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos sobe, nesta altura, 0,5 pontos para 1,814%, enquanto em Espanha a subida é de 0,3 pontos para 1,460%. Em Itália o agravamento é mais pronunciado, com os juros a subirem 11,5 pontos para 3,028%, o nível mais elevado dos últimos dois meses, devido aos receios em torno das negociações sobre o orçamento. Na Alemanha, pelo contrário, a yield alivia 3,3 pontos para 0,428%.

Dólar sobe pela quarta sessão antes dos dados do desemprego

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres está a valorizar pela quarta sessão consecutiva, para o valor mais alto em duas semanas, antes de serem conhecidos os dados do desemprego nos Estados Unidos, em Julho. Os dados deverão mostrar que o mercado de trabalho continua robusto, dando mais argumentos à Fed para continuar a normalizar a política monetária e a subir os juros.

Petróleo corrige de forte subida

O petróleo está a negociar com sinal vermelho nos mercados internacionais, depois de ter subido quase 2% em Nova Iorque e 1,5% em Londres na sessão de ontem, impulsionado pela descida dos inventários no maior ponto de entrega do WTI, em Cushing, Oklahoma.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,32% para 68,74 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, recua 0,34% para 73,20 dólares.

Ouro em mínimos de mais de um ano

O ouro está a cair pela terceira sessão consecutiva, contrariando a evolução do dólar norte-americano, penalizado pela perspectiva de que os dados do emprego nos Estados Unidos vão dar mais argumentos à Fed para subir os juros, o que retira atractividade ao metal precioso.

O ouro cai 0,14% para 1.206,14 dólares, o valor mas baixo desde Julho de 2017, enquanto a prata recua 0,41% para 15,2512 dólares, preparando-se para completar esta sexta-feira a mais longa série de descidas semanais das últimas duas décadas.