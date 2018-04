Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,23% para 5.540,30 pontos

Stoxx 600 perde 0,02% para 384,58 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,9 pontos para 1,662%

Euro recua 0,11% para 1,2117 dólares

Petróleo em Londres cai 1,53% para 73,50 dólares o barril

Energia trava ganhos das bolsas

A maioria dos índices europeus está em alta ligeira esta segunda-feira, 30 de Abril, com as subidas a serem travadas pelas empresas do sector da mineração e do petróleo e gás, numa altura em que os preços do ouro negro estão a descer mais de 1% nos mercados internacionais.

Esta evolução acontece num dia em que, além dos resultados trimestrais das empresas, os investidores vão estar atentos a indicadores económicos, como a inflação na Alemanha, que serve de barómetro para a evolução dos preços na Zona Euro.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,02% para 384,58 pontos.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,23% para 5.540,30 pontos, suportado sobretudo pela EDP, que soma 1,17% para 3,104 euros.

Juros sobem na Europa

Os juros associados à dívida pública portuguesa estão a subir em todas as maturidades, acompanhando a tendência que se estende à generalidade dos países do euro. A ‘yield’ associada às obrigações a dez anos sobe 0,9 pontos para 1,662%.

Em Espanha, no mesmo prazo, a subida é de 0,8 pontos para 1,270%, em Itália de 1,1 pontos para 1,752% e na Alemanha de 0,9 pontos para 0,580%.

Euro próximo de mínimos de Janeiro

A moeda única europeia está em queda face ao dólar, negociando próxima do valor mais baixo desde Janeiro. Esse mínimo foi atingido na passada sexta-feira, depois de uma série de dados económicos decepcionantes, como o PIB do Reino Unido, Espanha e França, que deram mostras de abrandamento no primeiro trimestre.

Nesta altura, o euro recua 0,11% para 1,2117 dólares.



O dólar, por sua vez, está também forte devido ao facto de o panorama ser de subida de juros por parte da Reserva Federal norte-americana, enquanto outros bancos centrais estão a demorar na retirada de estímulos à economia.

Petróleo a caminho do segundo mês de ganhos

O petróleo está a negociar em queda nos mercados internacionais, ainda que se prepare para completar esta segunda-feira o segundo mês consecutivo de ganhos.

Os preços da matéria-prima têm sido impulsionados pelo facto de a OPEP já ter eliminado cerca de 97% do excedente que pressionou as cotações durante três anos, e pela perspectiva de uma eventual retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. Essa retirada significaria o regresso das sanções norte-americanas sobre aquele país, que penalizariam as exportações.

Nesta altura, contudo, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 1,23% para 67,26 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, desvaloriza 1,53% para 73,50 dólares.





Ouro em queda

O metal amarelo está a desvalorizar, contrariando a evolução do dólar norte-americano, numa altura em que o alívio das tensões geopolíticas está a aumentar o apetite dos investidores por activos mais arriscados, afastando-os de refúgios como o ouro.

O ouro cai 0,48% para 1.317,59 dólares, enquanto a prata desliza 0,49% para 16,4285 dólares.