Os mercados em números

PSI-20 recua 0,24% para 5.514,37 pontos

Stoxx 600 sobe 0,11% para os 389,92 pontos

Nikkei valorizou 0,18% para 22508,69 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 0,04 pontos base para 1,714%

Euro recua 0,09% para os 1,1912 dólares

Petróleo cai 0,71% para os 75,45 dólares por barril



Dia morno para a Europa

As praças europeias seguem em alta ligeira, com o Stoxx 600 a valorizar 0,11% para os 389,92 pontos. A sustentar o desempenho positivo estão os sectores dos bens de consumo e do turismo. Apesar da subida do índice europeu, a tendência não é definida entre as principais praças europeias, com índices como o alemão ou o francês a registarem mesmo quedas.





Na praça nacional a tendência também é negativa, devido, essencialmente, a um ajuste técnico. O PSI-20 recua 0,24% para 5.514,37 pontos, pressionado por uma quebra superior a 2% da Jerónimo Martins, que desconta esta segunda-feira o dividendo de 61,3 cêntimos. Excluindo este ajuste técnico, as acções da retalhista estariam a subir cerca de 2%.