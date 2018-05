Euro com maior ciclo de quedas desde Janeiro de 2015

PSI-20 sobe 0,22% para 5.674,62 pontos

Bolsas europeias recuperam de perdas

As bolsas europeias seguem em alta nesta última sessão da semana, aliviando das quedas registadas na última sessão e que tiveram como principal responsável o anúncio de que Donald Trump cancelou o encontro com o líder da Coreia do Norte. Apesar da subida desta sexta-feira, o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, acumula uma descida de 0,62% na semana. Será assim a primeira vez em nove semanas em que o Stoxx600 recua.



Na bolsa nacional, o dia também é de ganhos, com o PSI-20 a subir 0,22%, impulsionado pelos ganhos da Galp Energia e da Navigator. Contudo, no acumulado da semana, a tendência também é de quedas.

Perante a incerteza em Itália e os mais recentes desenvolvimentos em Espanha, os juros a dez anos dos países europeus periféricos estão a agravar-se esta sexta-feira. A yield das obrigações portuguesas a dez anos sobe 3,6 pontos base para os 1,94%. O mesmo acontece aos juros italianos e espanhóis.Isto porque em Itália continua a incerteza face às medidas que o novo Governo vai implementar e em Espanha há o risco de o Governo cair com a moção de censura que deverá ser apresentada pelo PSOE. Os juros italianos sobem 3,6 pontos base para 2,435% e os espanhóis somam 0,8 pontos base para 1,401%. Já os juros alemães aliviam esta sexta-feira.Há seis semanas consecutivas que o euro está em queda face ao dólar. Este é o maior ciclo de desvalorizações da divisa europeia desde Janeiro de 2015. Ou seja, há quase dois anos e meio. Esta sexta-feira o euro continua a perder terreno face ao dólar: a moeda da Zona Euro desvaloriza 0,23% para os 1,1693 dólares.Do outro lado da moeda está o dólar que continua a ganhar força contra as principais moedas mundiais devido ao aumento dos riscos geopolíticos, sobretudo devido às tensões sobre a realização da cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte O petróleo tem vindo a valorizar nas últimas semanas, de tal forma que atingiu máximos de quatro anos e tem pressionado o preço dos combustíveis junto dos consumidores. Se mantiver a desvalorização com que iniciou a sessão, o petróleo pode registar a primeira queda semanal em sete semanas. Para já, o Brent, em Londres, desvaloriza 0,52% para os 78,36 dólares e o WTI EUA, em Nova Iorque, regista uma queda de 0,47% para os 70,38 dólaresEsta sexta-feira a OPEP reúne para decidir se mantém ou reduz os cortes na produção. O tema está a ser discutida entre a Arábia Saudita e a Rússia, mas continua a existir o perigo de disrupção na oferta na Venezuela e no Irão perante as sanções norte-americanas.Perante as incertezas geopolíticas mais marcadas esta semana, o metal precioso deverá terminar a semana com um saldo positivo. Em causa está, por exemplo, mais uma pré-anúncio de taxas aduaneiras, desta vez aos carros importados com origem na Europa, Coreia do Sul e Japão. Apesar de estar a desvalorizar ligeiramente esta sexta-feira com uma queda de 0,09% para os 1.169,4 dólares por onça, o ouro poderá registar a maior subida semanal em um mês.