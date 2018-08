Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,04% para 5.613,97 pontos

Stoxx 600 ganha 0,26% para 389,67 pontos

Nikkei valorizou 0,69% para 22.662,74 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,3 pontos base para 1,748%

Euro avança 0,17% para 1,1574 dólares

Petróleo sobe 0,47% para 74,10 dólares por barril, em Londres

Bolsas sobem animadas por resultados

Os investidores estão a reflectir nas bolsas os números apresentados pelas várias cotadas referentes ao segundo trimestre do ano. Números que têm sido positivos, na maior parte dos casos, e que estão a ajudar a aliviar a pressão que tem sido exercida pela guerra comercial entre os EUA e a China.

Esta terça-feira, 7 de Agosto, serão conhecidos os resultados de cotadas como a Walt Disney e a Rosneft. O banco italiano Unicredit já revelou os seus números, tendo reportado um aumento dos lucros para mais de mil milhões de euros, uma melhoria que foi conseguida essencialmente devido à redução de custos e de provisões. Já o Deutsche Post revelou uma queda dos resultados.

Na bolsa nacional, o arranque da sessão tem sido marcado por oscilações entre ganhos e perdas muito ligeiras, numa altura em que as subidas do BCP, da Jerónimo Martins, dos CTT e da Nos estão a ser determinantes para o desempenho do índice, que sobe 0,04%.

Juros descem

As taxas de juro associadas à dívida nacional estão a registar descida ligeiras. A "yield" das obrigações a 10 anos está a descer 0,3 pontos base para 1,748%. Já as bunds estão a sentir subidas igualmente ligeiras, com a taxa a 10 anos a subir 0,3 pontos para 0,392%. Esta diferença de comportamentos está a colocar o prémio de risco associado à dívida portuguesa nos 135 pontos base.

Euro sobe pela primeira vez numa semana

O euro está a subir contra o dólar pela primeira vez em seis dias, depois de ontem ter tocado num mínimo de cinco semanas. Esta terça-feira, está a ser de recuperação, com a moeda única europeia a apreciar 0,17% para 1,1573 dólares.

Petróleo sobe com receios geopolíticos

Os preços do petróleo estão em alta, com os investidores a reflectirem nestes activos a tensão vivida entre as duas maiores economias do mundo. EUA e China continuam numa disputa comercial, cujo fim não se avista. O preço do barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a apreciar 0,47% para 74,10 dólares.

Ouro sobe e recupera de mínimos

O ouro está a subir, continuando a recuperar de um mínimo de mais de um ano atingido na semana passada. O metal precioso avança 0,32% para 1.211,48 dólares por onça.