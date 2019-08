Relação comercial entre os EUA e a China não teve novos capítulos, e os investidores aguardam agora por mais sinais dos dois países. Juros de Itália tocam em mínimos de 3 anos com acordo para coligação no governo mais perto.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,05% nos 4.808,86 pontos

Stoxx 600 perde 0,2% para 370,69 pontos

Nikkei valorizou 0,96% para 20.456,08 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,7 pontos base para 0,127%

Euro avança 0,05% para 1,110 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,37% para 58,48 dólares o barril

Europa à deriva a aguardar por novidades da relação EUA-China

Os mercados europeus abriram a sessão em queda, com o Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região, a cair 0,2% para os 370,69 pontos. Depois dos avanços e recuos na relação comercial entre EUA e China desde a passada sexta-feira, os investidores aguardam agora por sinais mais claros para definirem um foco no mercado.





Este clima de incerteza deixa os atores dos mercados desconfortáveis: se por um lado, Pequim e Washington, abrem a porta a uma ronda de negociações pacíficas, por outro, anunciam um novo plano de imposição de mais tarifas sobre as importações de bens a partir de ambos os países.