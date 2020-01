O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a descer 0,42% para os 416,62 pontos, com destaque para a desvalorização do setor dos químicos e do setor bancário.Um dos receios dos investidores é que feito um acordo, mesmo que pequeno, com a China, a administração Trump foque as suas atenções na União Europeia. O presidente norte-americano, Donald Trump, também tem criticado os países europeus pelas suas práticas comerciais, nomeadamente através da relação entre o euro e o dólar.Entre as principais praças europeias, a tendência é igualmente negativa. Apesar de ter arrancado a sessão em alta, o PSI-20 segue a desvalorizar 0,14% para os 5.252,7 pontos.Após terem marcado mínimos históricos durante o verão do ano passado, pode ser já este inverno que os juros alemães voltam a terreno positivo no mercado secundário. É essa a expectativa dos analistas da Bloomberg que identificam uma tendência semelhante aos juros japoneses.Os juros alemães a dez anos estão a aliviar 1,4 pontos base para os -0,174%. Na mesma linha, os juros portugueses no mesmo prazo estão a aliviar 0,9 pontos base para os 0,418%.A China deixou ontem de constar da lista dos Estados Unidos de manipuladores de moeda, a qual integrava desde agosto, e a divisa chinesa ganhou terreno face ao dólar.Durante a madrugada, o yuan tocou em máximos desde julho. Neste momento, o câmbio está nos 6,9 dólares pela primeira vez em cinco meses. Tinha sido a desvalorização da moeda para lá dos 7 dólares a despoletar a "sanção" norte-americana de colocar a China na lista negra.A Bloomberg antecipa que a tendência das próximas sessões seja de subida, com o yuan a atingir os 6,8 dólares dentro dos próximos três meses.Já o euro está a ceder 0,03% para os 1,1131 dólares, após três sessões em alta.O "ouro negro" está a negociar perto de mínimos de seis semanas agora que a tensão no Médio Oriente é aparentemente menor. Por outro lado, a melhoria da relação comercial entre os EUA e a China dá algum ânimo à cotação dado que os investidores antecipam maior procura por petróleo.Afastado o cenário de conflito violento entre os EUA e o Irão, o mercado volta-se de novo para os números da produção de petróleo e o risco de haver "oferta a mais" face ao que a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) pretende para manter a cotação em certos níveis.Ainda assim, o ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, garantiu esta segunda-feira que o grupo mantém-se focado em reduzir a produção. Será a produção exterior à OPEP, onde se destaca os EUA que se tornaram pela primeira vez exportadores líquidos (exportações descontado as importações) de petróleo, a baralhar as contas ao cartel.Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, perde 0,31% para os 57,89 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desvaloriza 0,16% para 64,1 dólares por barril por barril.Após ter ganho protagonismo durante o agravamento da tensão entre os EUA e o Irão na semana passada, o metal precioso está com dificuldades em manter a tendência. Os dados económicos positivos na China e a assinatura da 'fase um' do acordo comercial entre os EUA e a China beneficiaram mais os ativos de risco como as ações, com Wall Street a atingir novos máximos, em detrimento dos ativos de refúgio como o ouro.O metal precioso está a desvalorizar 0,27% para os 1.543,76 dólares por onça, depois de ter estado acima dos 1.600 dólares na semana passada.