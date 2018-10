Os mercados em números

PSI-20 desce 0,97% para 4.939,62 pontos

Stoxx 600 perde 1,19% para 350,83 pontos

Nikkei desvalorizou 0,40% para 21.184,60 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,6 pontos para 1,936%

Euro ganha 0,03% para 1,1378 dólares

Petróleo em Londres cai 1,07% para 76,07 dólares o barril

Tecnológicas e sector automóvel penalizam bolsas europeias

As bolsas europeias voltaram para terreno negativo esta sexta-feira, 26 de Outubro, penalizadas pelos resultados desapontantes da Amazon e da Alphabet – divulgados após o fecho da sessão em Wall Street – que estão a diminuir ainda mais o apetite pelo risco - e pelas descidas do sector automóvel, que está a ser arrastado pela Valeo. A fabricante de componentes automóveis está a afundar quase 19%, depois de ter revisto em baixo as suas estimativas, com base na desaceleração da economia chinesa.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, está a perder 1,19% para 350,83 pontos, depois de ter interrompido ontem uma série de seis sessões consecutivas de perdas.

Em Lisboa, o PSI-20 desce 0,97% para 4.939,62 pontos, com todas as cotadas em queda. O BCP desliza 1,21% para 22,07 cêntimos e a Galp Energia cai 1,71% para 14,935 euros.

Juros de Itália sobem antes da S&P

Os juros da dívida italiana estão a subir em todas as maturidades no dia em que a S&P deverá cortar o rating do país. A yield associada às obrigações a dez anos sobe 1,3 pontos base para 3,505%. A agência Standard & Poor's deverá baixar esta sexta-feira a sua avaliação para a dívida italiana em um nível, para reflectir os riscos que pairam sobre as obrigações transalpinas, sobretudo depois da Comissão Europeia ter recusado o Orçamento do país, numa acção nunca antes tomada até aqui.

Dado que a S&P classifica a dívida de Itália em BBB (dois níveis acima de lixo), não é espectável uma revisão do rating para "lixo". Foi o que aconteceu na semana passada, quando a Moody’s reviu a notação financeira de Itália para Baa3, um nível acima de lixo.

Os juros de Itália contrariam a evolução da generalidade dos países do euro. Em Portugal, os juros a dez anos descem 0,6 pontos para 1,936%, em Espanha caem 0,5 pontos para1,582% e na Alemanha aliviam, 2,4 pontos para0,374%.

Dólar em queda ligeira à espera dos dados do PIB

O dólar norte-americano está em queda ligeira, depois de duas sessões consecutivas de ganhos, antes de ser divulgada a primeira estimativa para a evolução do produto interno bruto do país no terceiro trimestre.

As estimativas dos economistas apontam para um abrandamento da taxa de crescimento anual para 3,3%, o que compara com os 4,2% registados no segundo trimestre.

O índice que mede a evolução do dólar face às principais congéneres desce 0,11%.

Petróleo cai mais de 1%

O petróleo está a negociar em queda nos mercados internacionais, depois de o ministro da Energia da Arábia Saudita ter assegurado que a OPEP está a produzir o máximo que pode para compensar eventuais disrupções no fornecimento, decorrentes da quebra da oferta de países como o Irão e a Venezuela.

Por outro lado, a matéria-prima continua a ser penalizada pelo sentimento de aversão ao risco, que foi visível esta semana no sell-off nas acções.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 1,20% para 66,52 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, recua 1,07% para 76,07 dólares.

Ouro sobe pela quarta semana

A beneficiar da fuga ao risco tem estado o ouro, que deverá completar esta sexta-feira a quarta semana consecutiva de ganhos – a mais longa série de subidas semanais desde Janeiro.

O ouro ganha 0,25% para1.235,22 dólares, enquanto a prata soma 0,13% para 14,6622 dólares.