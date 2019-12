A tendência de descida é transversal aos vários setores e acontece numa altura em que o Stoxx 600 negoceia perto de máximos históricos. O índice atingiu esse patamar recentemente por causa do entendimento entre os EUA e a China sobre a fase um do acordo comercial parcial.Um dos temas a marcar a agenda é a aprovação do processo de "impeachment" do presidente norte-americano, Donald Trump , na câmara baixa do Congresso norte-americano, passando o processo agora para o Senado. No entanto, esta aprovação já era esperada, assim como é antecipado o desfecho final no Senado controlado pelos republicanos, pelo que não deverá haver mexidas significativas nos mercados.Em Lisboa, o PSI-20 segue também em baixa ao ceder 0,05% para os 5.198,42 pontos.Os juros das dívidas soberanas da Zona Euro estão a subir no mercado secundário na sessão de hoje. No caso de Portugal, os juros associados às obrigações soberanas a dez anos sobem 1,4 pontos base para 0,4%. A "yield" regressa assim ao patamar dos 0,4% em que negociou há duas semanas.Os juros da dívida alemã no mesmo prazo também sobem, mas mais: somam 2,6 pontos base para os -0,226%, aproximando-se cada vez mais de valores positivos.Após ter subido na sequência da vitória do Partido Conservador com uma maioria absoluta, a libra aguarda agora pelos sinais da política monetária do Banco de Inglaterra. É expectável que os juros se mantenham nos 0,75%. No entanto, o governador Mark Carney, que abandonará o cargo no final de janeiro, poderá dar indicações sobre o futuro, nomeadamente sobre o Brexit cuja data oficial é 31 de janeiro de2020.A libra está a subir 0,24% face ao dólar. Já o euro segue a valorizar 0,15% para os 1,1131 dólares.O "ouro negro" está a desvalorizar ligeiramente após ter registado no início deste mês o maior ciclo de ganhos (subida superior a 10%) em quase dois meses. Tal aconteceu na sequência da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) onde foram acordados novos cortes à produção de petróleo.Na sessão de hoje, os mercados estão a digerir dois dados com indicações diferentes: por um lado, os stocks de combustível nos EUA aumentaram, o que tende a pressionar o barril em baixa; por outro lado, os stocks de petróleo bruto, também nos EUA, registaram uma descida "surpresa", classifica a Bloomberg, o que tende a dar ganhos ao barril.Ainda assim, independentemente dos dados semanais sobre os stocks, "os cortes da OPEP+ deverão continuar a sustentar a cotação do petróleo até ao final do ano", antecipa o analista da AxiTrader, Stephen Innes, à Bloomberg.Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, desvaloriza 0,11% para os 60,86 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desce 0,17% para os 66,06 dólares.O metal precioso tem estado a negociar sem uma direção definida nas últimas semanas, mas pode estar perto de um "surto", isto é, de ganhar força para cima ou baixo, segundo a Bloomberg. Em causa está um indicador técnico que mede a média superior e inferior em que a cotação oscila, o qual está em compressão, deixando pouco espaço para que a cotação mova sem ultrapassar um desses "limites" superior ou inferior.Neste momento, o ouro desce 0,07% para os 1.474,4 dólares por onça.