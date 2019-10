PSI-20 desce 0,20% 5.003,93 pontos

Stoxx 600 recua 0,10% para os 393 pontos

Nikkei desceu 0,18% para os 22.492,68 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravam-se 2,1 pontos base para os 0,195%

Euro cede 0,01% para os 1,1124





Petróleo em Londres desvaloriza 0,15% para os 59,82 dólares o barril Europa soma na semana mas tropeça no final



As principais bolsas europeias seguem em queda, um movimento ilustrado pela descida de 0,10% para os 393 pontos do Stoxx600, o agregador das 600 maiores cotadas do Velho Continente. Esta é a segunda sessão consecutiva de perdas para a Europa, uma tendência abafada no acumular da semana. Nos últimos cinco dias o Stoxx valorizou cerca de 3%.



Esta sexta-feira os investidores têm mais um motivo de preocupação depois de ter sido divulgado o PIB da China. A segunda maior economia do mundo voltou a abrandar e a falhou as estimativas dos analistas, mostrando o crescimento mais fraco em quase 30 anos.





Por outro lado, hoje é dia do primeiro-ministro britânico tentar reunir apoio para o acordo do Brexit que foi alcançado ontem. Esta não parece uma tarefa fácil depois de o documento já ter sido alvo de críticas dos deputados. A votação determinante acontece já este sábado.



Por outro lado, a época de apresentação de resultados já arrancou e os números não estão a convencer. As francesas Danone e Renault estão a afundar depois de terem cortado as suas estimativas de resultados.