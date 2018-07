Os mercados em números

PSI-20 avança 0,03% para os 5.570,99 pontos

Stoxx 600 soma 0,21% para os 382,39 pontos

Nikkei valorizou 1,12% para 21.788,14 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,3 pontos base para 1,798%

Euro sobe 0,12% para 1,1705 dólares

Petróleo recua 0,14% para os 77,28 dólares por barril em Londres

O sentimento é positivo na Europa, num dia em que a economia alemã mostra a sua força. Os dados da produção industrial alemã surpreenderam os analistas pela positiva, com este indicador a avançar 2,6%, bastante acima da expectativa de 0,3% dos analistas. O Stoxx600, o principal agregador de cotadas europeias, soma 0,21% para os 382,39 pontos. Neste, destaca-se o sector imobiliário.

Desta forma, a Europa parece, para já, imune aos receios provocados pela guerra comercial, num momento em que a China garante que vai responder na mesma medida às tarifas aplicadas esta sexta-feira por Trump.



O PSI-20 conta ganhos ligeiros, ao avançar 0,03% para os 5.570,99 pontos. O BCP segura a bolsa nacional no verde apesar das perdas da Galp e EDP Renováveis.



Juros aliviam de ganhos

As taxas de juro europeias estão em queda esta sexta-feira, a aliviar dos ganhos registados nos últimos dias provocados, sobretudo, pela expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) comece a subir juros na Zona Euro em Setembro do próximo ano. As indicações deixadas por Mario Draghi, presidente da autoridade, de que os juros não subiriam antes do Verão, levaram a que muitos analistas apontassem para o primeiro aumento de juros em Dezembro. Mas esta expectativa acabou por ser corrigida nos últimos dias, com responsáveis do BCE a defenderem Setembro como mês de referência para a primeira subida.

Esta sexta-feira, os juros estão a aliviar, com a taxa associada à dívida a 10 anos a descer 0,3 pontos para 1,798%. Já as bunds estão a subir 0,1 pontos para 0,300%, o que colocar o prémio de risco da dívida portuguesa em quase 150 pontos base.

Euro sobe à boleia do crescimento alemão

O indicador económico que a Alemanha divulgou aumenta a expectativa de que a expansão económica está para ficar, depois de meses de abrandamento da economia. O euro é um dos maiores beneficiários e sobe 0,12% para 1,1705 dólares.

O euro prepara-se para fechar a terceira semana consecutiva de ganhos, o que já não acontecia desde o período terminado na primeira semana de Fevereiro.