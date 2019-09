O sentimento é positivo no Velho Continente, numa altura em que se espera o anúncio de ajudas à economia por parte do BCE e, lá fora, a China alivia a pressão ao retirar tarifas sobre alguns produtos.

Os mercados em números

PSI-20 avança 0,53% para os 5.021,60 pontos

Stoxx 600 soma 0,45% para os 388,19 pontos

Nikkei valorizou 0,96% para 21.597,76 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,9 pontos base para os 0,294%

Euro recua 0,05% para os 1,1037 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,61% para os 62,76 dólares o barril

Europa atinge máximo de mais de um mês

As principais praças europeias seguem esta quarta-feira, 11 de setembro, no verde. O sentimento é positivo depois de a China ter reduzido o número de produtos americanos sujeitos a tarifas alfandegárias. Uma decisão que traz algum alívio ao impacto da guerra comercial e que pode constituir um bom indicador para o desenrolar das negociações, numa altura em que Pequim se prepara para voltar a visitar Washington com o objetivo de tréguas.





Já dentro do Velho Continente, as atenções estão viradas para o discurso do banco central, que irá acontecer esta quinta-feira, e onde se espera que o presidente, Mario Draghi, anuncie novos estímulos à economia como forma de controlar os sinais de recessão que têm vindo a assombrar a Europa.