As bolsas europeias iniciaram o dia com ganhos ligeiros, a refletir as medidas da Fed, bem como as perspetivas deixadas pelo banco central.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,16% para 4.999,84 pontos

Stoxx 600 avança 0,17% para 390,08 pontos

Nikkei valorizou 0,38% para 22.044,45 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos crescem 1 ponto base para 0,243%

Euro aprecia 0,11% para 1,1042 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,13% para 63,68 dólares o barril

Bolsas europeias sobem após Fed

As bolsas europeias seguem com ganhos ligeiros, numa altura em que os investidores estão a refletir as medidas tomadas pela Reserva Federal, que ontem anunciou um corte de 25 pontos base na taxa de juro diretora. Com esta descida a taxa dos EUA ficou no intervalo entre 1,75% e 2%, tal como já era antecipado.

O presidente da Fed, Jerome Powell, admitiu aplicar novas medidas, caso a economia mostre necessidade. Ainda assim, a divisão entre os membros da Fed acabou por ditar algum desconforto entre os investidores, que receiam que a autoridade monetária dos EUA assuma uma postura cautelosa em relação a novas medidas.

Assim, o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, sobe 0,17% para 390,08 pontos, numa altura em que o setor bancário é o que se destaca mais, com ganhos superiores a 1%.

O PSI-20 segue uma tendência semelhante, subindo 0,16% para 4.999,84 pontos, com o BCP a ganhar quase 1%.





Juros com ganhos ligeiros