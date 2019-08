A primeira sessão da semana seguiu a tendência negativa do fecho de sexta-feira, com as renovadas tensões comerciais entre a China e os EUA a pressionarem a negociação. A troca de mensagens entre Pequim e Washington baralham.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,23% para 4.781,50 pontos

Stoxx 600 perde 0,3% para 370,30 pontos

Nikkei desvalorizou 2,17% para 20.261,04

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,2 pontos base para 0,166%

Euro recua 0,2% para 1,111 dólares

Petróleo em Londres cai 0,13% para os 59,27 dólares por barril

Trump-Xi baralham mercados. Depois de novas tarifas há sinais de retoma das negociações

Os principais mercados europeus abriram a sessão desta segunda-feira, 26 de agosto, a negociar em território negativo, mas a notícia que deu conta de que a China contactou os EUA para retomarem as negociações acalmou os nervos, travando as quedas. Por esta altura, o Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, cai 0,3% para os 370,30 pontos.





O presidente dos EUA, Donald Trump, disse aos jornalistas que a sua administração recebeu uma chamada de Pequim a dizer que havia vontade de retomar as negociações comerciais, depois de na passada sexta-feira, a China ter retaliado e imposto novas tarifas sobre bens norte-americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares. Uma decisão que levou os EUA a anunciarem novas tarifas.