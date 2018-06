Os mercados em números

PSI-20 desce 0,13% para 5.568,31 pontos

Stoxx 600 cai 0,73% para 382,19 pontos

Nikkei desvalorizou 0,79% para 22.338,15 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 1,8 pontos base para 1,838%

Euro recua 0,10% para 1,1640 dólares

Petróleo cai 1,32% para 74,55 dólares por barril, em Londres

Bolsas caem pressionadas pela guerra comercial

As bolsas europeias estão a acompanhar o desempenho dos índices asiáticos, numa altura em que os receios em torno da guerra comercial voltam a pesar na negociação. Os EUA estão a preparar legislação para reforçarem o controlo dos investimentos chineses, o que está a aumentar os receios em torno da escalada da guerra comercial. Já a China e a União Europeia alertam para um cenário de recessão mundial, provocado por esta situação.



Os investidores reflectem assim na negociação bolsista este contexto de grande incerteza. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a descer 0,73%, numa altura em que os mercados mais penalizados são os de Espanha e de Itália, com os índices a caírem mais de 1%.



Na bolsa nacional, o cenário é semelhante, ainda que o PSI-20 siga com quedas mais ligeiras (0,13%), com o sector do papel e o BCP a serem os principais responsáveis pela descida do principal índice português.



Divisão europeia sobre migração leva investidores a refugiarem-se nos juros alemães