Os mercados em números

PSI-20 cai 0,18% para 5.559,19 pontos

Stoxx 600 desce 0,21% para 388,32 pontos

Nikkei desvalorizou 0,75% para 22.680,33 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,9 pontos base para 1,803%

Euro cede 0,29% para 1,1575 dólares

Petróleo deprecia 0,52% para 73,06 dólares por barril

Bolsas caem com guerra comercial

A tensão comercial entre os EUA e a China está a condicionar a negociação bolsista na Europa. Além desta questão, a queda dos preços do petróleo está a condicionar o sector energético. Aliás, este é o sector que mais contribui para a queda do Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias. O índice está a perder 0,18%.



No mercado nacional, o PSI-20 acompanha a tendência, ao perder 0,18%, numa altura em que várias cotadas estão a desvalorizar.

Política monetária condiciona juros

As taxas de juro implícitas na dívida nacional estão a descer em todos os prazos. À semelhança do que acontece com a generalidade dos países europeus. A contribuir para este desempenho da dívida europeia estão a linhas traçadas pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana passada. O banco vai terminar com o programa de compra de dívida, mas de forma progressiva. E subida de juros não deverá haver tão cedo.



A "yield" da dívida de Portugal a 10 anos está a descer 1,9 pontos base para 1,803%. Já a bund alemã está a recuar 1,1 pontos para 0,392%.