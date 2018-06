Os mercados em números

PSI-20 cai 0,77% para 5.527,04 pontos

Stoxx 600 desce 1,06% para 381,81 pontos

Nikkei desvalorizou 1,77% para 22.278,48 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,1 pontos base para 1,737%

Euro deprecia 0,29% para 1,1589 dólares

Petróleo cai 1,04% para 74,56 dólares por barril, em Londres

Guerra comercial arrasta bolsas

As bolsas europeias estão a registar fortes quedas, numa altura em que os investidores estão a demonstrar receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China. Os EUA impuseram tarifas sobre importações chinesas de 50 mil milhões de dólares. A China respondeu. O presidente dos EUA pediu para que fossem identificados mais produtos, correspondentes a 200 mil milhões de dólares de importações, para que possam ser aplicadas novas tarifas. E pediu ainda que sejam identificados mais 200 mil milhões de dólares para o caso de Pequim responder. E a China já deixou claro que o vai fazer.



Este contexto está a deixar os investidores nervosos. O principal índice bolsista da China deslizou mais de 3,5%, tocando em mínimos de Junho de 2016. Na Europa, o Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a cair 1,06%, e a maioria dos índices está a acompanhar esta dimensão de quedas.



Na bolsa nacional, o PSI-20 cede 0,77%, sendo um dos índices que menos desvaloriza na Europa.



Juros portugueses descem pela sétima sessão

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a descer pela sétima sessão consecutiva, aproximando-se do nível mais baixo desde 15 de Maio. Nesta altura, a yield associada às obrigações de Portugal a dez anos cai 1,1 pontos para 1,737%.