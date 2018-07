Os mercados em números

PSI-20 cai 0,46% para 5.635,88 pontos

Stoxx 600 perde 1,04% para 382,24 pontos

Nikkei desvalorizou 1,19% para 21.932,21 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,2 pontos base para 1,743%

Euro desce 0,13% para 1,1730 dólares

Petróleo cai 1,32% para 77,82 dólares por barril

Bolsas europeias penalizadas por guerra comercial

A nova lista de tarifas dos EUA sobre importações chinesas avaliadas em 200 mil milhões de dólares está a aumentar os receios em torno da guerra comercial, o que está a penalizar a negociação bolsista um pouco por todo o mundo. As bolsas asiáticas caíram e o sentimento negativo espalha-se pela Europa e também se está a reflectir nos futuros das bolsas americanas.

O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, cai 1,04%. E o PSI-20 segue a mesma tendência, ao perder 0,46%, numa altura em que o BCP, a Jerónimo Martins e a EDP Renováveis pressionam.

Juros descem em dia de leilão

As taxas de juro associadas à dívida nacional estão a descer, com a "yield" a 10 anos a descer 1,2 pontos base para 1,743%. Esta quarta-feira, 11 de Julho, o IGCP vai ao mercado para financiar até mil milhões de euros num duplo leilão. A dívida emitida será a 10 e 16 anos.

Do lado oposto estão os juros alemães, com a taxa associada à dívida a 10 anos a subir 3,7 pontos para 0,357%. Berlim também vai hoje ao mercado, financiar-se em 4.000 milhões de euros, em dívida a 10 anos.

A diferença de comportamentos está a fazer descer o prémio de risco da dívida nacional para 138,6 pontos base.

Guerra comercial dita queda das moedas. Dólar sobe

A guerra comercial dos EUA com a China está a pressionar o mercado cambial. A maioria das moedas do G-10 está a cair, o que está a sustentar o dólar. O índice da Bloomberg para o dólar está a subir 0,2%. Já o euro está a perder 0,13% para 1,173 dólares.

Petróleo cai com pressão dos EUA

Os preços do petróleo estão em queda, depois de ter sido noticiado que os EUA estão a analisar pedidos de alguns países para serem excluídos das sanções que deverão ser implementadas em Novembro e que estão relacionadas com as exportações de petróleo do Irão. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 1,32% para 77,82 dólares.

Metais industriais penalizados pela guerra comercial

A nova troca de ameaças entre os EUA e a China está a penalizar os metais industriais como o cobre ou o zinco. O cobre está a perder mais de 3% para 6.092,50 dólares por tonelada e o zinco está a deslizar quase 5% para 2.503 dólares, o que corresponde ao valor mais baixo desde Junho de 2017, de acordo com a Reuters.