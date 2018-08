As bolsas europeias iniciaram o dia em queda, numa altura em que os investidores demonstram alguma apreensão em torno do sucesso das negociações entre os EUA e o Canadá. O ouro está a ceder e prepara-se para terminar o quinto mês consecutivo de quedas, o que corresponde ao maior ciclo desde 2013.

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,55% para 5.465,56 pontos

Stoxx 600 desce 0,36% para 385,20 pontos

Nikkei valorizou 0,09% para 22.869,50 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1 ponto base para 1,891%

Euro recua 0,10% para 1,1696 dólares

Petróleo sobe 0,40% para 77,45 dólares por barril

Bolsas regressam às quedas com redução do optimismo em torno da guerra comercial

As bolsas europeias iniciaram a sessão em queda, a reflectir a queda do optimismo em torno de um acordo entre os EUA e o Canadá até sexta-feira. As praças europeias acompanharam a tendência das bolsas chinesas, depois de a Reuters ter publicado um inquérito que revela que a actividade industrial do país deverá abrandar em Agosto, devido à incerteza gerada pelo escalar da guerra comercial com os EUA.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, recua 0,36%, numa altura em que o vermelho é a cor que impera na Europa. Na bolsa nacional, a tendência é idêntica, com o PSI-20 a ceder 0,55%, numa altura em que Galp e BCP são das cotadas que mais pressionam.

Juros aliviam

As taxas de juro dos países europeus seguem em queda ligeira, com a taxa associada à dívida nacional a 10 anos a ceder 1 ponto base para 1,891%. Já a taxa da Alemanha cai 1,1 pontos para 0,393%, mantendo o prémio de risco da dívida nacional em torno dos 150 pontos base.

Euro cai pela primeira vez em quatro dias

A moeda única europeia segue em queda contra o dólar, pela primeira vez em quatro dias. O euro está a ceder 0,08% para 1,1698 dólares. O euro tem estado a recuperar frente ao dólar, mas depois de ontem ter voltado a negociar acima dos 1,17 dólares, hoje volta a ceder terreno, numa altura em que a incerteza em torno da guerra comercial é o que está a pesar mais na negociação dos mercados.





Petróleo valoriza após queda das reservas dos EUA

Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão a valorizar, animados pela descida das reservas semanais de energia nos EUA. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Energia norte-americano, os "stocks" recuaram 2,57 milhões de barris na semana passada.