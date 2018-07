0,72% para 73,97 dólares

A maior parte das cotadas está a valorizar. É o caso da EDP Renováveis anunciou um aumento de 4% dos lucros no primeiro semestre deste ano, o que está a animar as acções da energética. Também a Navigator anunciou uma subida de 24% nos lucros entre Janeiro e Junho. As acções da cotada do sector do papel também negoceiam em alta. Já a Jerónimo Martins apresenta resultados após o fecho da sessão.A divisa europeia volta a perder terreno para o dólar nesta quarta-feira com uma pequena desvalorização de 0,01% para os 1,1688 dólares. Esta é a terceira sessão consecutiva em que o euro desvaloriza face à divida norte-americana, coincidindo com uma semana decisiva para o futuro das relações comerciais entre os EUA e a UE.Os investidores aguardam também com expectativa a conferência de imprensa de Mario Draghi nesta quinta-feira após a reunião de política monetária do Banco Central Europeu. O índice da Bloomberg para o dólar regista uma queda de 0,1%, tendo atingindo o valor mais baixo em duas semanas.Depois de atingir um máximo de cinco semanas, a taxa de juro a 10 anos da Alemanha está a aliviar, o que indica alguma preferência por obrigações mais seguras.Os analistas consultados pela Reuters explicam este alívio com o facto de os investidores estarem relutantes quanto a fazer subir os juros antes do encontro desta quinta-feira do Banco Central Europeu. Além disso, existem também muitas dúvidas sobre o encontro de Juncker e Trump.O alívio dos juros alarga-se também aos países periféricos. A taxa de juro a 10 anos de Portugal está a cair 1,7 pontos base para os 1,762%, o mesmo que em Espanha para 1,355%. Já em Itália os juros no mesmo prazo aliviam 0,7 pontos base para os 0,389%.Quanto ao encontro do BCE existe a expectativa de que Draghi possa dar mais informação sobre o outlook da taxa de juro, além de pormenorizar os planos do banco central para o reinvestimento nas obrigações que comprou ao abrigo do programa de quantitative easing.

Descida de "stocks" nos EUA impulsiona petróleo

O petróleo negoceia em alta esta quarta-feira, com a matéria-prima a ser impulsionada pela descida dos "stocks" nos Estados Unidos, o que denota uma subida da procura na maior economia do mundo. De acordo com a Bloomberg, o American Petroleum Institute vai hoje anunciar que os inventários de crude desceram 808 mil barris na semana passada, o que representa a 10.ª semana consecutiva de descidas.

O WTI em Nova Iorque avança 0,1% para 68,59 dólares e o barril de Brent em Londres valoriza 0,72% para 73,97 dólares.

Ouro recupera de mínimos

Numa sessão em que o dólar está em terreno negativo, o ouro recupera de mínimos de 12 meses, com os investidores na expectativa sobre os resultados da reunião entre o presidente dos Estados Unidos e da Comissão Europeia, em que as tarifas deverão ser o prato forte. O metal precioso tem sido das matérias-primas que mais tem variado em função das notícias relacionadas com a guerra comercial. A onça de ouro valoriza 0,2% para 1.226,68 dólares acima do mínimo de 1.211,63 dólares fixado na semana passada.