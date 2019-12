Os mercados em números

PSI-20 desce 0,17% para 5.140,08 pontos

Stoxx 600 ganha 0,03% para 405,46 pontos

Nikkei desvalorizou 0,08% para 23.391,86 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,9 pontos para 0,377%

Euro desce 0,06% para 1,1085 dólares

Petróleo em Londres cai 0,73% para 63,87 dólares o barril

Bolsas europeias pouco alteradas à espera da Fed

As bolsas europeias estão pouco alteradas esta quarta-feira, 11 de dezembro, com o mercado numa espécie de "modo de espera" antes das últimas grandes reuniões de política monetária deste ano: hoje da Fed e amanhã do BCE.

Embora não se esperem alterações aos juros, os investidores vão estar muito atentos aos sinais que serão dados pelos bancos centrais para o próximo ano, sobretudo no que respeita à revisão da sua estratégia.

A deixar os investidores de pé atrás está ainda a aproximação da data prevista para a introdução de novas tarifas norte-americanas sobre bens chineses – 15 de dezembro. A expectativa era de que os dois países chegassem a um entendimento até lá, mas ainda não há qualquer sinal de acordo. Ontem, porém, a Dow Jones avançou que os Estados Unidos deverão adiar a entrada em vigor das novas taxas enquanto decorrerem as negociações.

Depois de duas sessões consecutivas de quedas, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe ligeiros 0,03% para 405,46 pontos.

Por cá, o PSI-20 contraria com uma queda de 0,17% para 5.140,08 pontos, motivada sobretudo pelo BCP, Jerónimo Martins e Nos.

Juros com quedas ligeiras

Com os investidores mais cautelosos, cresce a aposta nas obrigações, que estão hoje em alta ligeira e, consequentemente, os juros em queda. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos recua 0,9 pontos para 0,377%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a descida é de 0,8 pontos para 0,446%.

Na Alemanha, os juros a dez anos recuam 0,8 pontos para -0,307% e em Itália contrariam a tendência com uma subida de 1,9 pontos para 1,258%.

Dólar sobe pela primeira vez em três sessões

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres está a registar um avanço ligeiro, depois de duas sessões consecutivas de perdas, antes de serem conhecidas as conclusões da reunião de dois dias da Fed.

Depois de se ter acreditado que a Reserva Federal norte-americana (Fed) poderia voltar a descer taxas, o mercado acredita agora na sua manutenção.

Em outubro a Fed baixou as taxas pela terceira vez em 2019, colocando-as num intervalo entre 1,5% e 1,75%, e sinalizou que não deveria haver novas mexidas em breve.





Petróleo recua de máximos antes dos dados das reservas