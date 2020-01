Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,51% para 5.205,14 pontos

Stoxx 600 ganha 0,26% para 415,14 pontos

Nikkei desvalorizou 0,55% para 23.215,71 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,2 pontos para 0,300%

Euro recua 0,04% para 1,1015 dólares

Petróleo em Londres cai 0,59% para 58,97 dólares o barril

Bolsas europeias voltam a terreno positivo

Depois das fortes perdas registadas na sessão de ontem devido aos receios em torno do coronavírus da China, as bolsas europeias voltaram a terreno positivo esta terça-feira, com os investidores mais focados na divulgação de resultados por parte das empresas.

Nos próximos dias cerca de 16% das empresas do Stoxx600 vão apresentar as suas contas do quarto trimestre, enquanto nos Estados Unidos será uma semana cheia para as tecnológicas. A Apple divulga os seus resultados trimestrais hoje, depois do fecho do mercado, antes da Tesla e do Facebook, na quarta-feira, e da Amazon, na quinta-feira.

Depois de ter desvalorizado mais de 2% na sessão de ontem, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,26% para 415,14 pontos.

Já o PSI-20 soma 0,51% para 5.205,14 pontos, impulsionado sobretudo pela EDP, que segue em máximos de janeiro de 2008.

Juros em alta ligeira na Europa

Com os investidores menos avessos ao risco, as obrigações soberanas da generalidade dos países do euro estão em queda ligeira e, consequentemente, os juros em alta. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos avança 0,2 pontos para 0,300%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a subida é de 0,3 pontos para 0,279%.

Na Alemanha, os juros avançam 0,4 pontos para -0,384%e em Itália contrariam a tendência com um alívio de 0,9 pontos para 1,024%.

Dólar sobe pela quarta sessão

O índice que mede a evolução do dólar norte-americano contra as principais divisas mundiais está a subir pelo quarto dia consecutivo, seguindo no nível mais alto desde o dia 2 de dezembro do ano passado.

A nota verde, enquanto ativo de refúgio, tem sido beneficiada pelos receios dos investidores em torno do coronavírus da China e do seu potencial impacto na segunda maior economia do mundo.

Petróleo prolonga quedas

Depois de ter atingido ontem o nível mais baixo desde outubro, o petróleo está a prolongar as perdas esta terça-feira, penalizado pelo potencial impacto do coronavírus chinês na procura desta matéria-prima a nível global.

Em Londres, o Brent recua 0,59% para 58,97 dólares o barril, enquanto em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) perde 0,32% para 52,97 dólares.

Ouro cai após quatro sessões de ganhos

Tal como o dólar, o ouro tem beneficiado do seu valor enquanto ativo de refúgio, e completou na segunda-feira uma série de quatro sessões consecutivas de ganhos. Hoje, porém, os investidores voltaram-se novamente para o mercado acionista, acabando por penalizar o metal dourado.

Assim, o ouro segue a perder 0,16% para 1.579,46 dólares enquanto a prata desliza 0,43%para 18,0220 dólares.