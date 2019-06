O possível adiamento das tarifas ao México está a animar as bolsas e contribui para a forte recuperação dos preços do petróleo. O efeito BCE continua a provocar mínimos nos juro das dívida portuguesa e outros países do euro.

Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,25% para 5.104,50 pontos

Stoxx 600 soma 0,65% para 376,43 pontos

Nikkei valorizou 0,53% para 20.884,71 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,7 pontos base para 0,634%

Euro desce 0,1% para 1,1265 dólares

Petróleo em Londres avança 2,09% para 62,96 dólares

Bolsas em alta com possível adiamento de tarifas ao México

As bolsas europeias mantêm a toada de recuperação das últimas sessões, com os investidores agradados com a possibilidade de adiamento das anunciadas tarifas aduaneiras dos EUA sobre produtos importados do México, previstas para entrarem em vigor na próxima segunda-feira, 10 de junho.

Apesar de ontem os representantes comerciais dos EUA e do México não terem alcançado qualquer acordo comercial nas negociações que mantiveram, os esforços prosseguem e a Bloomberg avançou que Washington estará a ponderar adiar a aplicação dessas tarifas alfandegárias. Isto porque o México está a pedir mais tempo para as duas partes negociarem um acordo.

Este alívio na tensão comercial está a ser bem recebido pelos investidores, que também aguardam com expectativa o relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que poderá dar mais pistas sobre o rumo da política monetária do Banco Central Europeu.

O Stoxx 600 soma 0,65% para 376,43 pontos, numa sessão em que as cotadas ligadas ao petróleo são as que mais impulsionam os índices, uma vez que a matéria-prima avança mais de 2%.

Em Lisboa também é a Galp Energia que conduz o PSI-20 a uma valorização de 0,25% para 5.104,50 pontos, na terceira sessão seguida de ganhos do índice português. As ações da petrolífera ganham 1,39% para 13,52 euros.

Euro recua com notícias negativas na Alemanha

A moeda europeia está recuar 0,1% para 1,1265 dólares numa sessão com várias notícias negativas para aquela que é a maior economia da região. A produção industrial da Alemanha registou em abril a maior queda em quatro anos e o Bundesbank cortou as estimativas de crescimento para este ano em 1 ponto percentual. O banco central vê o PIB a crescer 0,6% em 2019, bem menos que os 1,6% estimados anteriormente.

BCE mantém juros da dívida em queda

Os juros das dívidas soberanas dos países da Zona Euro continuam a negociar em mínimos históricos, a beneficiar da política monetária seguida pelo Banco Central Europeu (BCE). Esta quinta-feira, a instituição liderada por Mario Draghi decidiu manter a taxa de juro diretora inalterada, pelo menos, até ao final do primeiro semestre de 2020, sinalizando que os estímulos à economia europeia continuarão durante mais tempo.



Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a descer 2,7 pontos base para 0,634%, muito perto do mínimo de sempre fixado na véspera. Esta é já a sexta sessão seguida de descida nos juros das obrigações soberanas portuguesas, que em 14 sessões apenas subiram por uma vez.