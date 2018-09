As notícias do fim-de-semana sobre as tarifas comerciais entre os Estados Unidos e a China estão a condicionar os mercados accionistas e cambial. O petróleo volta às subidas e os juros de Portugal estão a recuar.

Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,1% para 5.290,68 pontos

Stoxx 600 sobe 0,01% para 377,89 pontos

Nikkei não negociou devido a feriado no Japão

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 1,3 pontos base para 1,843%

Euro sobe 0,1% para 1,1637 dólares

Petróleo, em Londres, valoriza 0,27% para 78,30 dólares por barril

Perspectiva de tarifas comerciais deixa bolsas baralhadas

As bolsas europeias abriram em baixa e seguem agora com tendência mista, com os investidores a reflectirem na negociação a probabilidade de novas tarifas à China por parte dos Estados Unidos, mas também os bons resultados da H&M.





Na sessão asiática a tendência foi negativa, com as acções chinesas a caírem para perto de mínimo de quatro anos uma vez que o presidente dos EUA terá dado indicações para que se avancem com novas tarifas sobre as importações da China no valor de 200 mil milhões de dólares. Se este cenário se concretizar, Pequim já avisou que recusará negociar com os EUA, o que está a gerar nervosismo nos investidores.





O Shanghai Composite caiu 1,1% para 2.651,79 pontos, o que de acordo com a Reuters corresponde ao valor de fecho mais baixo desde 27 de Novembro de 2014. O CSI300, também da bolsa chinesa, caiu 1,1% para 3.204,92 pontos. O Hang Seng de Hong Kong desceu 1,3% e a Bolsa de Tóquio não negociou devido a feriado.

Ainda assim as bolsas europeias já negoceiam com quedas ligeiras e algumas já recuperaram para terreno positivo, beneficiando com os números positivos de vendas anunciados pela H&M, levando as acções da retalhista de artigos de vestuário a disparar 8,7%. Destaque pela positiva também para a francesa Casino, que sobe 2,6% depois do maior accionista da companhia de supermercados ter concluído uma linha de crédito de 500 milhões de euros.