Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,77% para 5.382,39 pontos

Stoxx 600 subiu 0,40% para 384,82 pontos

Nikkei valorizou 1,36% para 24.120,04 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 2,2 pontos base para 1,891%

Euro recua 0,18% para 1,1620 dólares

Petróleo sobe 0,16% para 81,85 dólares por barril

Bolsas europeias cedem arrastadas por Itália

As bolsas europeias estão a registar quedas, contagiadas pelos receios em torno de Itália, depois de o Governo italiano ter anunciado que o défice orçamental dos próximos anos será de 2,4%, o que - ainda que fique abaixo dos 3% imposto por Bruxelas - dá um sinal de menor ajustamento no país que tem a segunda maior dívida pública da Zona Euro (133,4% do PIB). A decisão surgiu depois da reunião do Executivo desta quinta-feira.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a ceder 0,41% para 384,81 pontos, com o índice italiano em grande destaque, ao perder 2,42%.

Já na bolsa nacional, o PSI-20, cai 0,77%, pressionado pela EDP, que perde cerca de 2%, depois de ontem ter anunciado que a guerra com o Governo devido às "rendas da energia" vai afectar os resultados, com a actividade em Portugal a registar mesmo o primeiro prejuízo desde a reprivatização. Ainda assim, os resultados do grupo serão positivos. E a eléctrica liderada por António Mexia garante que a política de dividendos não está em risco.



Juros italianos disparam mais de 25 pontos

Os receios em torno das contas públicas italianas estão a elevar os juros de Itália. Os juros italianos estão a subir 25,3 pontos esta sexta-feira, negociando acima de 3,1%. Este contexto também está a afectar os juros de Portugal, que vê a taxa de juro associada à dívida a 10 anos agravar-se em 2,2 pontos para 1,891%. Já a "yield" alemã recua 3,3 pontos para 0,496%, com os investidores a "protegerem-se" neste activo considerado mais seguro.

Euro pressionado pelos receios em torno de Roma

O euro, tal como a generalidade dos activos europeus, está em queda. E a justificação é idêntica. Os receios em torno da política orçamental italiana voltaram a fazer soar os alarmes e estão a pressionar também a moeda europeia. O euro desce 0,18%.

Petróleo sobe há três semanas consecutivas

Os preços do petróleo continuam a subir e a negociar acima dos 81 dólares por barril, em Londres, numa altura em que cada vez mais bancos de investimento antecipam a subida dos preços desta matéria-prima para valores em torno dos 100 dólares devido à redução da oferta provocada pelas sanções dos EUA ao Irão. O Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir, na semana, 3% para 81,82 dólares, sendo a terceira semana consecutiva de valorização.